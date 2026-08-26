Pommes de terre à la cave : cette planche des anciens sauvait les sacs de la bouillie, grâce à un seul mot

Au fond des caves familiales, les anciens surélevaient toujours le sac de pommes de terre avec une planche. Derrière ce geste discret se cache un principe simple qui évite la bouillie et fait durer les réserves tout l’hiver.

Dans beaucoup de maisons, il y a eu cette scène discrète : au fond de la cave, un sac de pommes de terre posé bien droit… mais jamais directement sur le sol. Toujours sur une vieille planche, une palette, parfois une simple cagette retournée. Un détail qui pouvait passer pour du bricolage hasardeux.

Aujourd’hui, bien des familles laissent leurs sacs sur le carrelage ou la dalle en béton, persuadées que c’est propre et sûr. Puis, un soir d’hiver, le fond du sac s’est transformé en bouillie malodorante. Ce que les anciens cherchaient à éviter tenait pourtant en un seul mot, et ce mot change tout à la cave…

Le geste des anciens : une planche sous le sac, et tout change

Les anciens savaient que le sol de cave est un ennemi silencieux. Même sec en apparence, il garde le froid et l’humidité. Un sac posé à même la dalle se retrouve collé à une surface glacée, comme une vitre en hiver où la buée se forme. Au fil des semaines, la condensation s’accumule, imbibe les premiers tubercules et lance la pourriture.

Leur astuce tient en un mot : ventilation. En glissant une planche, une palette ou une caisse ajourée sous le sac, ils créaient un mince coussin d’air. Ce vide coupe la remontée d’humidité du sol, laisse circuler l’air tout autour du sac et limite le choc thermique. Résultat : les tubercules restent secs plus longtemps, au lieu de baigner dans une moiteur invisible.

La planche : une mini ventilation naturelle sous votre sac

Pour reproduire ce geste, il suffit de surélever le sac de quelques centimètres. Une planche posée sur deux briques, une petite palette ou une cagette retournée font parfaitement l’affaire. L’important est qu’on puisse glisser la main ou au moins voir passer l’air dessous. Même sur un sol carrelé, cette surélévation change tout en limitant la condensation au niveau du fond.

L’effet est encore meilleur si le sac lui-même respire. Mieux vaut des cagettes en bois, des caisses à claire-voie ou des sacs en jute plutôt qu’un sac plastique fermé. Idéalement, les pommes de terre ne dépassent pas deux ou trois couches de hauteur, pour éviter l’écrasement et laisser l’air circuler entre les tubercules.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gaspillage évité 1 sac sur 2 sauvé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La planche interrompt la remontée d’humidité du sol et crée un coussin d’air qui limite la condensation sous le sac. Combinée à des contenants respirants et à une cave fraîche et sombre, cette petite ventilation naturelle freine le développement des bactéries de pourriture et la dégradation des tubercules. 💡 Le petit plus : une simple cagette retournée, quelques briques ou tasseaux suffisent à surélever le sac : une astuce 100 % récup’ qui ne coûte rien et protège toute votre réserve. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser un sac de pommes de terre lavées, en plastique fermé, directement sur le sol froid et humide de la cave.

Pourquoi cette vieille astuce fait économiser des kilos… et des euros

Quand le fond d’un sac part en bouillie, c’est souvent plusieurs kilos jetés d’un coup, soit autant d’euros en fumée. Une simple planche, un contenant qui respire et un contrôle régulier évitent ce gâchis. Un passage rapide une fois par semaine pour retirer la pomme de terre molle, verte ou qui sent mauvais suffit à sauver tout le reste du stock.

Pour que la planche donne le meilleur d’elle-même, la cave doit rester fraîche, autour de 6 à 10 °C, et dans l’obscurité totale afin d’éviter le verdissement et la hausse de solanine. Les pommes et poires sont tenues à distance, car leur gaz d’éthylène accélère la germination. Sans laver les tubercules avant stockage, avec cette ventilation maison et quelques minutes de tri, les réserves peuvent tenir jusqu’au printemps, sans sac perdu en novembre.

Sources Maison & Travaux

«Cette erreur avec les pommes de terre a la cave en novembre tout mon sac etait deja pourri»