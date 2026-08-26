Avant l’hiver, ce test de la main sur vos radiateurs révèle s’il faut les purger sinon votre facture va flamber

Au premier rallumage de l’automne, un simple geste de la main sur vos radiateurs révèle souvent pourquoi votre logement reste froid et votre facture grimpe. Encore faut-il savoir distinguer ce que disent un haut froid, un bas froid ou un radiateur pourtant bien chaud.

Un matin frais, la chaudière redémarre, les radiateurs semblent chauffer, mais la pièce reste tiède. La chaudière, elle, tourne sans répit et la future facture de chauffage inquiète déjà. L’origine du problème ne se cache pas toujours dans une panne compliquée, mais parfois dans un simple déséquilibre de chaleur dans le radiateur.

Pour le vérifier, un test ultra rapide suffit : poser la main en haut puis en bas de chaque radiateur. En dix secondes, ce geste dit s’il faut purger, envisager un désembouage ou simplement dépoussiérer. Ce petit rituel, réalisé avant l’hiver, évite des semaines de chauffage inefficace. Encore faut-il savoir lire ce que dit ce radiateur sous les doigts.

Le geste de la main qui révèle en 10 secondes l’état réel de vos radiateurs

Allumez le chauffage, laissez tourner au moins vingt minutes, puis approchez-vous de chaque radiateur. Posez la main à plat en haut, puis en bas, sans gants. Ce contraste de température raconte ce qui se passe à l’intérieur du circuit, bien mieux qu’un simple coup d’œil au thermostat.

Trois scénarios reviennent le plus souvent :

Chaud du haut en bas : le radiateur fait son travail. S’il chauffe bien mais que la pièce reste froide, la poussière qui s’accumule sur les ailettes agit comme un pull isolant. Un dépoussiérage minutieux améliore nettement la diffusion de la chaleur.

: le radiateur fait son travail. S’il chauffe bien mais que la pièce reste froide, la poussière qui s’accumule sur les ailettes agit comme un pull isolant. Un dépoussiérage minutieux améliore nettement la diffusion de la chaleur. Bas chaud, haut froid : l’air s’est coincé dans la partie haute, la chaleur ne monte plus correctement. C’est le signal typique qu’une purge s’impose, surtout si des gargouillis ou sifflements se font entendre.

: l’air s’est coincé dans la partie haute, la chaleur ne monte plus correctement. C’est le signal typique qu’une purge s’impose, surtout si des gargouillis ou sifflements se font entendre. Haut chaud, bas froid : la purge ne changera rien ou presque. Le radiateur est sans doute emboué, bouché par des dépôts au fond.

Bas chaud, haut froid : le signe qu’il faut purger (et ce que ça change sur la facture)

L’explication tient à la physique la plus simple : l’air est plus léger que l’eau, il remonte et forme une poche dans la partie haute. L’eau chaude circule mal, le radiateur ne chauffe qu’en bas, la chaudière compense en tournant plus longtemps. Un circuit bien entretenu, purgé une fois par an et dépoussiéré, permet d’économiser jusqu’à 8 à 12 % d’énergie, soit des dizaines d’euros chaque hiver.

Pour purger sans risque, procédez ainsi :

Coupez la chaudière et laissez les radiateurs refroidir.

Commencez par le radiateur le plus proche de la chaudière, au rez-de-chaussée, puis avancez vers les plus éloignés en remontant les étages.

Placez un récipient sous la petite vis de purge (en haut, côté opposé au robinet), ouvrez doucement jusqu’au sifflement de l’air, puis attendez qu’un filet d’eau régulier coule.

Refermez sans forcer, puis contrôlez le manomètre de la chaudière : la pression doit rester autour de 1 à 1,5 bar. Si elle est plus basse, remplissez le circuit par le robinet prévu à cet effet.

Rallumez le chauffage et refaites le test main en haut puis en bas pour vérifier que le radiateur est désormais chaud sur toute sa hauteur.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économies d’énergie 8 à 12 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le test main en haut puis en bas indique où la chaleur se bloque : en haut, c’est l’air qu’il faut chasser par une purge ; en bas, ce sont les boues qui freinent l’eau chaude ; partout, mais avec une pièce froide, la poussière étouffe la convection. En rétablissant une bonne circulation d’eau et un métal propre au contact de l’air, les radiateurs diffusent mieux, la chaudière s’arrête plus vite et consomme moins. 💡 Le petit plus : au premier rallumage d’automne, faites le tour de tous les radiateurs, main nue, et notez sur un papier ceux qui sont froids en haut, froids en bas ou bruyants. En une seule matinée, vous organisez vos purges, votre dépoussiérage et, si besoin, l’appel à un chauffagiste pour un désembouage. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : multiplier les purges sur un radiateur chaud en haut mais froid en bas sans vérifier la couleur de l’eau ni la pression. On dérègle le circuit, on fatigue la chaudière, alors qu’un désembouage professionnel serait la vraie solution.

Haut chaud, bas froid : quand la purge ne sert à rien (le cas des boues)

Quand la main sent un radiateur brûlant en haut mais nettement plus frais en bas, l’ennemi n’est plus l’air, mais la boue qui s’est déposée au fil des années. Mélange de rouille, calcaire et particules métalliques, cette magnétite forme une couche solide dans le bas du radiateur, qui empêche l’eau chaude d’y descendre. À la purge, l’eau ressort souvent trouble, presque couleur café. Dans ce cas, seul un désembouage complet du circuit est efficace, réalisé par un professionnel, pour un coût moyen compris entre 300 et 700 € selon la taille de l’installation.

Pour éviter de découvrir ce problème en pleine vague de froid, mieux vaut adopter un rythme annuel : test de la main, purge et dépoussiérage en septembre ou octobre, quand couper la chaudière quelques heures ne pose pas de souci. Dans les logements à plusieurs étages, un œil particulier sur les radiateurs du haut s’impose, car l’air y migre plus facilement et leur purge doit souvent être répétée un peu plus souvent que celle du rez-de-chaussée.