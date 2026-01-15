Purge de radiateurs : ce geste précis que tout le monde oublie évite l’inondation et relance la chaleur en 2 minutes

Vous redoutez la purge de vos radiateurs ? En plein hiver, en ce 14 janvier 2026, le scénario est bien connu : salon qui reste frais, radiateur tiède, bruits de glouglou dans le circuit de chauffage central, alors que la chaudière tourne déjà à plein régime. Beaucoup repoussent l'opération par peur de l'inondation ou des traces d'eau noire sur le mur. Pourtant, un geste très précis suffit à éviter tout débordement et à relancer la chaleur.

Ce problème vient presque toujours de l'air qui s'accumule dans le corps de chauffe de chaque radiateur à eau chaude. Des poches se forment en haut de l'appareil, l'eau chaude reste en bas, la partie supérieure demeure froide et le confort chute. Chaque calorie compte quand les températures baissent, donc éliminer cet air par une simple purge des radiateurs devient vite indispensable. Reste à exécuter la manœuvre sans dégât.

Radiateur à eau chaude qui reste froid : les signes qu'une purge s'impose

Des gargouillis persistants, un radiateur chaud en bas mais froid ou seulement tiède en haut, une pièce qui ne monte pas en température malgré un thermostat correctement réglé : tous ces signaux indiquent que l'air a envahi le circuit. Le fluide de chauffage ne remplit plus entièrement l'émetteur, la chaleur ne se diffuse plus de manière homogène dans la pièce.

Cette situation oblige la chaudière à fonctionner plus longtemps pour atteindre la même température, ce qui augmente directement la consommation de gaz ou d'électricité. En pratique, vous payez pour chauffer de l'air emprisonné dans du métal au lieu de l'air de votre salon. Purger régulièrement fait partie d'une vraie maintenance préventive du chauffage, à réaliser au moins une fois par an et dès que les premiers bruits réapparaissent.

Le geste précis pour purger un radiateur sans débordement

La clé d'une purge propre, c'est la préparation. Éteignez la chaudière ou coupez le chauffage, puis attendez que le radiateur soit tiède pour limiter le risque de brûlure. Fermez complètement le robinet thermostatique du radiateur concerné : ce geste réduit le débit et évite tout jet incontrôlé. Repérez la vis de purge en haut, à l'opposé du robinet, et munissez-vous d'une clé de purge vendue entre 2 et 5 € en magasin ou d'un simple tournevis plat. Placez un petit récipient juste sous la vis et protégez mur et sol avec une serviette épaisse.

Introduisez la clé et ouvrez très doucement la vis, d'environ un quart de tour, jusqu'à entendre le sifflement de l'air. Patientez, l'eau finit par sortir. Dès qu'un filet continu sans bulles coule dans le récipient, refermez aussitôt, essuyez, puis rouvrez le robinet. Selon les guides, cette purge prend en général deux à cinq minutes.

Après la purge : pression, entretien et cas où appeler un pro

Après chaque purge, un peu d'eau a quitté le circuit de chauffage central, ce qui fait baisser la pression. Regardez le manomètre de la chaudière : si l'aiguille passe sous 1 bar, ouvrez les robinets de remplissage pour revenir entre 1 et 1,5 bar, puis refermez. Répétez l'opération sur tous les radiateurs, du plus proche au plus éloigné de la chaudière, en terminant par les étages supérieurs.

Si un radiateur reste froid malgré la purge, un désembouage du circuit de chauffage réalisé par un professionnel peut être nécessaire ; souvent, quelques minutes de purge suffisent à garder une chaleur homogène.