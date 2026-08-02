Fin août, mon voisin ouvre cette petite vis sur ses radiateurs : ce geste discret évite des factures salées

Chaque fin août, votre voisin s’agenouille devant ses radiateurs, clé en main, et ouvre une discrète petite vis sans jamais parler de fuite. Que cache vraiment ce rituel qui prépare son hiver mieux que le vôtre ?

Chaque fin août, c’est le même scénario : pendant que le quartier pense encore aux vacances, un voisin ouvre une à une les petites vis en haut de ses radiateurs. Agenouillé avec un bol et un chiffon, il écoute attentivement un léger sifflement, referme, puis passe au suivant, sans jamais parler de fuite ni de panne.

Ce petit rituel intrigue souvent les voisins… tout en piquant la curiosité quand la facture de chauffage grimpe d’une année sur l’autre. Car derrière cette vis minuscule se cache un levier puissant pour retrouver des radiateurs vraiment chauds, sans pousser la chaudière à bout. Et si ce même geste vous permettait, vous aussi, de gagner quelques précieux degrés tout l’hiver ?

Cette petite vis en haut du radiateur ne sert pas qu’aux fuites

Cette petite vis en haut du radiateur porte un nom discret : le purgeur. Elle ne sert pas à vider l’appareil, mais à laisser sortir l’air qui s’est glissé dans le circuit d’eau chaude au fil des mois. Sans ce geste, une poche d’air finit par se loger en haut du radiateur et bloque la bonne circulation de la chaleur.

Résultat très concret : le radiateur devient brûlant en bas, mais reste tiède, voire froid, en haut. L’air est plus léger que l’eau, il remonte donc naturellement et prend la place de l’eau chaude dans la partie supérieure. La pièce met plus de temps à atteindre la bonne température et la chaudière tourne plus longtemps pour compenser.

Ce que votre voisin fait fin août : chasser l’air avant qu’il ne vous coûte cher

Ce que fait votre voisin en fin d’été, c’est tout simplement chasser cet air avant de rallumer le chauffage. En purgeant ses radiateurs une fois par an, juste avant la saison froide, il s’évite des zones glaciales près des fenêtres et une chaudière qui s’épuise à chauffer dans le vide. Plusieurs fournisseurs d’énergie estiment qu’une purge régulière peut représenter jusqu’à 10 % d’économie sur la consommation de chauffage.

La méthode reste à la portée de tous : chaudière éteinte, radiateurs bien froids, chaque tête thermostatique est ouverte à fond. On place un récipient sous la vis de purge, on la tourne doucement avec une clé adaptée jusqu’au sifflement de l’air, puis on referme dès que l’eau coule en filet régulier. Il suffit d’avancer du radiateur le plus proche de la chaudière vers le plus éloigné, puis de vérifier la pression sur le manomètre, qui doit rester autour de 1 à 1,5 bar.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie potentielle jusqu’à 10 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant de l’air dans le circuit, les radiateurs chauffent mal et la chaudière doit fonctionner plus longtemps pour atteindre la même température. La purge remet de l’eau chaude partout, améliore le rendement du chauffage et limite la consommation d’énergie, pour un meilleur confort avec moins d’heures de chauffe. 💡 Le petit plus : Programmer ce rituel chaque fin d’été, quand les radiateurs sont froids, permet de tout faire en une fois, calmement, en moins d’une heure pour la plupart des logements. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Purger avec la chaudière allumée, sur des radiateurs brûlants, puis oublier de contrôler la pression : risque de brûlures, de mise en sécurité de la chaudière et de chauffage encore moins efficace.

Les signes qui ne trompent jamais : vos radiateurs réclament une purge

Certains signaux ne trompent pas quand les radiateurs réclament une purge. Le plus parlant : chaud en bas, froid en haut, même avec le thermostat bien monté. D’autres indices reviennent souvent, comme des gargouillis ou des sifflements dans les tuyaux, ou une pièce qui refuse de chauffer correctement. Si, malgré une purge soignée et une bonne pression, un radiateur reste froid, le problème vient sans doute de boues : un chauffagiste pourra alors nettoyer le circuit en profondeur.