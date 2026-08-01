Linky : ce levier du tableau électrique fait grimper la facture d’eau chaude sans que vous ne compreniez pourquoi

Pendant deux ans, une locataire payait son eau chaude au prix fort sans le savoir, à cause d'un contacteur jour nuit de chauffe-eau mal réglé. Et si ce minuscule levier caché dans votre tableau électrique faisait la même chose chez vous ?

Pendant deux ans, une locataire était persuadée de payer son eau chaude au « tarif de nuit ». Contrat en heures creuses, compteur Linky, rien d’anormal… jusqu’au jour où elle a entendu, un midi, le bourdonnement du ballon d’eau chaude.

En ouvrant le tableau, elle a vu un minuscule levier qu’elle n’avait jamais remarqué. Il était bloqué sur une position mystérieuse : I. C’est ce jour‑là qu’elle a compris ce qui chauffait à midi… et pourquoi sa facture grimpait. Ce petit levier existe chez beaucoup de gens : s’il est mal placé, il peut vous coûter plusieurs centaines d’euros. Avant de paniquer, il suffit de comprendre à quoi il sert.

Ce qu’est vraiment le contacteur jour/nuit de votre chauffe-eau (et à quoi sert le levier I / AUTO / 0)

Dans la plupart des logements avec contrat en heures creuses, un petit boîtier se cache dans le tableau électrique : le contacteur jour/nuit. Il est placé entre le disjoncteur du ballon et le reste du tableau et reçoit un signal du compteur Linky pour savoir quand l’électricité est moins chère.

Ce contacteur propose trois positions. En AUTO, le chauffe‑eau ne se met en route que pendant vos heures creuses, par exemple entre 23h et 7h. En 0, il est totalement à l’arrêt, pratique pour de longues absences. En I, dite « marche forcée », le ballon chauffe en continu, jour et nuit, y compris aux heures pleines, quand le kilowattheure est le plus cher. Ce mode sert à dépanner quand tout le monde se douche en série, mais il ne doit pas rester enclenché. Certains contacteurs reviennent seuls sur AUTO, d’autres restent bloqués sur I : là se cache souvent le piège.

Le test en 30 secondes pour savoir si votre ballon chauffe au mauvais tarif

Le contrôle est très simple. Ouvrez votre tableau électrique et cherchez un petit module avec un levier marqué « I / AUTO / 0 », souvent étiqueté « chauffe‑eau » ou « cumulus ». Regardez d’abord où pointe le sélecteur : s’il est déjà sur AUTO, vous êtes a priori sur la bonne voie. S’il est sur I alors que personne ne s’en souvient, votre ballon chauffe peut‑être au tarif fort depuis des mois.

Ensuite, vérifiez vos vraies heures creuses. Elles figurent noir sur blanc sur votre facture, dans votre espace client ou en faisant défiler les informations de votre compteur Linky jusqu’à l’affichage des plages HC. Si vos heures creuses sont uniquement la nuit, votre chauffe‑eau doit chauffer surtout la nuit, pas tous les midis. Dans ce cas, il suffit généralement de remettre le levier sur AUTO, sans toucher aux câbles. En cas de doute ou si l’eau ne chauffe plus du tout, mieux vaut appeler un électricien.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie annuelle potentielle jusqu’à 100 €/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En mode AUTO, le contacteur jour/nuit n’autorise la chauffe du ballon que pendant les heures creuses, quand le kilowattheure est environ 23,5 % moins cher qu’en heures pleines (0,1579 €/kWh contre 0,2065 €/kWh au Tarif Bleu EDF). En quittant la marche forcée I, plusieurs kilowattheures par jour basculent du tarif fort vers le tarif réduit, ce qui peut représenter des dizaines d’euros économisés chaque année. 💡 Le petit plus : notez au feutre indélébile, à côté du contacteur, « AUTO = tarif de nuit » et « I = dépannage seulement ». Ce mémo sauvera aussi les prochains occupants de la maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le chauffe-eau en marche forcée I en permanence, en pensant être protégé par le « tarif de nuit » ; une partie de l’eau chauffe alors au prix fort, parfois pendant des années.

Ce que change la réforme des heures creuses : pourquoi votre ballon peut chauffer à midi… sans erreur

Depuis le 1er novembre 2025, les heures creuses sont réorganisées pour mieux coller à la production solaire. Il y a toujours 8 heures par jour, mais au moins 5 heures d’affilée la nuit, entre 23h et 7h, et jusqu’à 3 heures en journée entre 11h et 17h. Environ 11 millions de ménages en option heures pleines/heures creuses verront leurs plages évoluer entre 2025 et 2027.

Résultat : un chauffe‑eau qui démarre vers midi n’est plus forcément un bug, à condition que le contacteur soit bien en AUTO et que ce créneau figure parmi vos heures creuses. L’eau chaude représente plus de 10 % de la facture d’électricité, et l’écart entre heures creuses et pleines tourne autour de 23,5 %. Sur deux ans, un simple levier oublié peut donc peser autant qu’un week‑end en famille, quand un réglage vérifié rapporte des économies durables.