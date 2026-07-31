Vacances : ce réflexe avec lave-vaisselle et machine qui les transforme en étuve à moisissures (et comment l'éviter)

Chaque été, des milliers de lave-vaisselle et lave-linge fermés se transforment en étuve à moisissures pendant les vacances. Quels gestes anticiper pour éviter cette mauvaise surprise au retour ?

Vous ouvrez le lave-vaisselle en rentrant, encore bronzée, et la gifle arrive avant les souvenirs de plage : odeur de cave, joints poisseux, petits points noirs. Même scène devant le lave-linge, tambour fermé depuis quinze jours. Pourtant, tout avait été lancé “bien propre” avant de partir.

Ce réflexe de tout fermer pour que la cuisine reste “nickel” crée en réalité une petite serre tropicale à l’intérieur des cuves. Humidité coincée, chaleur d’été et restes de nourriture ou de lessive suffisent à installer les moisissures. Que faire avant de partir pour couper court à ce scénario ?

Au retour de vacances, pourquoi votre lave-vaisselle ou votre machine sentent le moisi ?

Dans un lave-vaisselle ou un lave-linge, il reste toujours un peu d’eau cachée : au fond de cuve, dans le filtre, les joints en caoutchouc ou le tiroir à lessive. Une fois la porte claquée, cette humidité ne peut plus s’échapper. Avec la chaleur estivale, elle se transforme en condensation sur les parois et crée un microclimat chaud et humide, rêvé pour les champignons.

Les études parlent de véritables biofilms : une sorte de gel invisible qui colle aux joints et abrite bactéries et levures. Une recherche publiée en 2018 sur 24 lave-vaisselle a retrouvé des dépôts sur tous les joints, avec « des genres bactériens tels que Pseudomonas, Escherichia et Acinetobacter » et des levures de type Candida présentes « avec la prévalence la plus élevée (100 %) ». Ces communautés résistent aux programmes éco à 30–45 °C et prospèrent encore plus si la machine reste fermée plusieurs semaines.

Avant de boucler la valise : la préparation express en 4 gestes par appareil

La bonne nouvelle, c’est qu’en dix minutes, chaque appareil peut être préparé pour les vacances. L’idée n’est pas de tout démonter, mais de retirer ce qui nourrit les microbes, d’assainir vite fait les zones sensibles puis de laisser l’air circuler. Une routine simple suffit pour le lave-vaisselle comme pour le lave-linge.

1. Lancer un cycle à vide chaud : sur le lave-vaisselle, un programme intensif à au moins 60 °C ; sur le lave-linge, un cycle d’entretien à 60–90 °C vide. 2. Vider et nettoyer : aucune assiette, aucun vêtement ne doit rester. Rincer le filtre du lave-vaisselle et enlever les débris ; côté machine, vérifier la manchette et le tiroir à lessive. 3. Sécher les zones humides : passer un chiffon microfibre propre sur les joints, le bas de porte, le bac à produits et le fond de cuve. 4. Laisser les portes entrouvertes : bloquer légèrement le hublot et la porte du lave-vaisselle avec une cale ou un torchon pour que l’air circule pendant toute l’absence.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Sérénité 0 odeur de renfermé au retour 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les microbes ont besoin d’humidité, de chaleur et de résidus pour former un biofilm solide sur les joints et les parois. Le cycle à vide chaud élimine une partie des graisses et fragilise ce film, le nettoyage retire la “nourriture”, et le séchage suivi de portes entrouvertes empêche l’eau de stagner. On casse ainsi le trio gagnant des moisissures. 💡 Le petit plus : glisser un petit bol de bicarbonate de soude dans la cuve du lave-vaisselle vide aide à absorber les odeurs résiduelles pendant l’absence, en complément des portes entrouvertes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : lancer un dernier programme éco à 30–40 °C, laisser de la vaisselle ou du linge dedans et claquer la porte pour deux semaines : c’est l’étuve parfaite pour les moisissures.

Faut-il tout faire même pour 3 jours ? Adapter les gestes à la durée des vacances

Pour un week-end prolongé ou moins de quatre jours d’absence, l’essentiel est de vider les appareils et de laisser portes et hublot entrouverts. Si le filtre est propre et qu’aucun résidu ne traîne, le risque de moisissures reste limité sur une si courte période.

Au-delà d’une semaine, la checklist complète devient vraiment utile, surtout en été ou dans une maison déjà humide. Pour des absences de trois semaines et plus, les notices conseillent aussi de couper l’arrivée d’eau et de débrancher les machines, tout en gardant portes et tiroirs entrouverts pour protéger les joints.