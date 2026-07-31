Horoscope du vendredi 31 juillet 2026 : 2 signes se préparent à un week-end rêvé, les autres à un choix décisif

Vendredi 31 juillet 2026, la Lune gibbeuse en Verseau recadre l’ambiance sous le Soleil en Lion. Entre bilan de la pleine Lune et promesse du week-end, votre signe reçoit un message précis à interpréter.

Vendredi 31 juillet 2026 clôt un mois de juillet marqué par la Pleine Lune en Verseau. La Lune gibbeuse décroissante reste en Verseau et crée un climat de recul, de tri mental et de décisions lucides.

Sous le Soleil en Lion, l’envie de célébrer revient pourtant, avec le besoin d’être soi sans jouer de rôle. Pour le Sagittaire, par exemple, « Une rencontre, une conversation ou une activité partagée pourrait vous rappeler combien les liens les plus précieux sont aussi ceux qui vous permettent de grandir et d’élargir votre horizon », explique l’astrologue Pola Von Grüt pour Elle. Ce vendredi ouvre déjà la porte du premier week-end d’août.

Horoscope du vendredi 31 juillet 2026 : une journée charnière

Les remous de la Pleine Lune laissent place à plus de recul : la Lune en Verseau aide à observer plutôt qu’à réagir. En lien avec Saturne rétrograde en Bélier, elle demande du sérieux dans les choix. « Saturne rappelle que certaines évolutions demandent du temps : la réalité oppose parfois une résistance qu’il est inutile de combattre dans la précipitation », souligne Pola Von Grüt.

Pour le Sagittaire et le Capricorne, ce climat prépare un week-end particulièrement doux. Côté Sagittaire, Pola Von Grüt rappelle : « Uranus et Neptune apportent un vent de fraîcheur à vos relations. » « ce week-end favorise les échanges spontanés, les retrouvailles », poursuit-elle. Elle ajoute : « Même si vous profitez du week-end pour lever le pied, une réflexion concernant votre avenir professionnel pourrait continuer à faire son chemin. » Pour le Capricorne, la même astrologue souligne que « Vous pourriez trouver plus facilement les mots pour exprimer votre attachement ou comprendre ce qu’un proche n’ose pas dire. » Elle insiste aussi : « votre vie familiale, votre intimité ou votre lieu de vie ne sont pas à sacrifier au profit de vos ambitions ; ils en sont le point d’ancrage ».

Horoscope du vendredi 31 juillet 2026 signe par signe

Ce vendredi, les signes de Feu et d’Air profitent de cette lucidité dynamique, tandis que les signes d’Eau recherchent la douceur. Au travail, la voie est claire : avancer méthodiquement, comme le suggéraient les prévisions de la veille, et éviter les décisions prises dans la précipitation. Sur le plan matériel, Pola Von Grüt conseille : « Si une discussion financière est nécessaire, privilégiez une approche bienveillante plutôt qu’un rapport de force » et, pour les décisions partagées, « Si une décision concerne un budget commun, un investissement ou un projet familial, privilégiez les choix qui renforceront votre sécurité plutôt que ceux dictés par l’urgence ».

Signe par signe, voici les tendances pratiques du jour.

Bélier , Lion et Sagittaire : belles avancées au travail si vous restez concentrés et préservez votre énergie.

, et : belles avancées au travail si vous restez concentrés et préservez votre énergie. Taureau , Vierge et Capricorne : journée stable pour consolider vos acquis, en surveillant les dépenses impulsives.

, et : journée stable pour consolider vos acquis, en surveillant les dépenses impulsives. Gémeaux , Balance et Verseau : communication favorisée pour négocier, clarifier un message ou apaiser un désaccord.

, et : communication favorisée pour négocier, clarifier un message ou apaiser un désaccord. Cancer, Scorpion et Poissons : émotions intenses mais fécondes si vous parlez franchement et respectez vos limites.

Conseils pour bien vivre ce vendredi 31 juillet 2026

Quel que soit votre signe, mieux vaut aborder ce vendredi en douceur. Pour le corps, Pola Von Grüt rappelle : « Si vous avez beaucoup sollicité votre corps ces derniers temps, ce week-end est idéal pour ralentir, récupérer et retrouver un rythme plus équilibré. » Côté cœur, elle souligne : « Ce week-end, l’amour ne se nourrit pas seulement de paroles, mais aussi de tout ce qui fait voyager l’imagination. Laissez-vous porter par un film, un concert, une balade au bord de l’eau ou une conversation qui ouvre les portes de vos rêves. » En pratique, boucler l’essentiel et s’offrir un moment inspirant suffit à préparer sereinement l’entrée dans août.