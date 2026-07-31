Submergé par les contenus IA ? Ce label « 100 % humain » vous promet de dire qui est vraiment derrière

Aux États-Unis, de nouveaux labels promettent de distinguer les œuvres humaines du flot de contenus IA. Mais entre promesse de transparence et limites techniques, le pari reste risqué.

Les résultats de Google débordent d’articles au style lisse, les fils TikTok et Instagram de vidéos semblables, sans qu’on sache qui écrit vraiment derrière. Dans ce brouhaha, un nouveau marché s’impose : la certification de contenu humain, ces labels censés garantir qu’une personne, pas une machine, est à l’origine de ce que l’on lit ou regarde.

Aux États-Unis, toute autrice ou tout auteur qui publie un livre peut, depuis mars 2026, payer 10 dollars pour coller au dos de la couverture un petit sceau « Human Authored » délivré par l’Authors Guild. Le texte n’est pas passé à la moulinette d’un détecteur d’IA : l’organisation vérifie l’identité, fait signer une licence et inscrit le titre dans un registre public.

Human Authored et VerifiedHuman : les premiers labels « 100 % humain »

L’idée a été testée dès janvier 2025 auprès des membres de l’Authors Guild, alors que les classements Amazon se remplissaient déjà de livres générés par IA vendus sous de faux noms. En ouvrant ensuite le programme à tous les auteurs publiant aux États-Unis, le syndicat a posé un principe simple : si le texte a été rédigé par une personne, hors correcteurs et outils de recherche, l’auteur peut afficher ce sceau comme on affiche une étiquette nutritionnelle.

À côté, des acteurs privés comme VerifiedHuman, lancé en 2023, déclinent la même logique pour les écrivains, musiciennes, artistes visuelles ou créateurs en ligne, avec des standards adaptés à chaque métier. D’autres, tels que la société Human Made tournée vers le divertissement, misent eux aussi sur ce signal : un logo visible qui dit au public qu’une personne, identifiable, se porte garante de l’œuvre.

Images, métadonnées et tags « NoAI » : la traque de l’origine visuelle

Côté image, la plateforme Cara, fondée par la photographe Zhang Jingna, a pris son envol en 2024 quand des illustrateurs ont fui des réseaux accusés de nourrir des modèles d’IA avec leurs œuvres. Chaque fichier y est filtré par une technologie de détection, puis étiqueté « NoAI », et un partenariat avec l’outil de protection de style Glaze cherche à compliquer la tâche des modèles qui voudraient imiter la patte d’un artiste.

Les fabricants d’appareils photo misent plutôt sur la Coalition for Content Provenance and Authenticity, lancée en 2021. Son standard, Content Credentials, inscrit dans le fichier une métadonnée signée avec l’auteur, la date et les logiciels utilisés ; Leica et Nikon l’ont intégré en 2022, Sony et Fujifilm en 2024. L’adoption reste pourtant timide, chacun attendant que l’autre bouge : constructeurs, éditeurs et plateformes en ligne.

Ce que ces labels changent vraiment dans notre confiance à l’ère de l’IA

Notre rapport à ces labels est paradoxal, comme le montre une étude réalisée en 2024 par Bynder auprès de 2 000 personnes aux États-Unis et au Royaume-Uni. Confrontés à deux articles de 300 mots, l’un humain, l’autre rédigé par ChatGPT sans étiquette, une majorité a préféré le texte généré ; mais 52 % déclarent se désengager d’un contenu dès qu’ils le soupçonnent d’être produit par une IA, et environ un cinquième jugent la marque impersonnelle, peu fiable ou paresseuse.

Le Capgemini Research Institute mesurait 73 % de confiance envers les contenus générés par IA en 2023, avant baisse. Ces labels ne prouvent pas l’absence d’algorithme, ils indiquent seulement qui accepte d’en répondre.