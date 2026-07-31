Je frottais les filtres de hotte pour rien : ce mélange maison du placard fait fondre toute la graisse sans frotter

Dans cette cuisine familiale, une hotte poisseuse résistait à tous les coups d’éponge jusqu’à l’intervention d’un technicien. Son mélange maison, à base de vinaigre chauffé, a tout changé en quelques minutes.

Graillon qui colle au plafond, filtres gris qui ne brillent plus, sensation de gras quand la hotte se met en route : dans beaucoup de cuisines, c’est devenu la norme. Pourtant, derrière cette couche un peu honteuse, il y a un vrai problème d’efficacité, d’odeurs… et une corvée que beaucoup finissent par éviter.

Combien se reconnaissent dans cette phrase : « Je frottais les filtres à l’éponge sans jamais y arriver » ? L’éponge qui accroche, l’eau qui reste jaunâtre, et la hotte qui semble toujours sale malgré l’effort. Jusqu’au jour où un pro de l’électroménager a montré un simple mélange maison qui change tout. C’est lui qui fait la différence.

Pourquoi vos filtres de hotte restent gras malgré tous vos coups d’éponge

Dans une cuisine française où mijotés, sauces et fritures sont fréquents, la hotte aspire chaque jour un nuage de vapeur grasse. Les filtres de hotte, en alu ou en inox, retiennent ces particules dans leurs mailles métalliques. Avec le temps, la graisse se fige en une croûte collante qui bouche les trous, fait baisser l’aspiration et peut aller jusqu’à réduire l’efficacité de presque 70 % selon certains guides.

L’éponge seule glisse sur cette couche sans vraiment la décrocher : elle nettoie la surface visible, mais ne pénètre ni dans les recoins ni au cœur des grilles. Résultat : la hotte devient bruyante, aspire moins, dégage des odeurs rances et, en cas de forte chaleur, cette graisse peut même favoriser un départ de flamme. D’où l’importance d’un vrai geste dégraissant, pensé pour ces filtres métalliques lavables.

Le mélange maison vinaigre chaud + liquide vaisselle qui décroche la graisse sans frotter

La bonne surprise, c’est qu’il suffit de deux produits du placard. Pour ce mélange maison pour nettoyer les filtres de hotte, il faut : 250 ml de vinaigre blanc (alcool ménager), 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle doux, une bassine d’eau très chaude et une microfibre ou une éponge non abrasive. Le vinaigre se chauffe doucement au micro-ondes ou à la casserole, sans le faire bouillir, puis se mélange au liquide vaisselle.

Ce duo fonctionne car la chaleur ramollit la graisse, le vinaigre blanc (acide) aide à décoller le film gras et à neutraliser les mauvaises odeurs, tandis que le liquide vaisselle casse la graisse et l’emprisonne dans l’eau de rinçage. Ensemble, ils dégraissent, désinfectent et laissent l’inox ou l’alu brossé brillant, sans traces ni odeur chimique, là où une simple éponge restait impuissante.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné ≈15 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le vinaigre blanc chauffé ramollit la graisse et neutralise les odeurs, tandis que le liquide vaisselle casse le film gras et l’émulsionne dans l’eau chaude. La chaleur aide le mélange à pénétrer dans les mailles du filtre, ce qui décroche la graisse en profondeur et réduit presque à zéro l’effort de frottage. 💡 Le petit plus : la même solution sert à la fois pour la carrosserie de la hotte et pour les filtres métalliques, se prépare en une minute et reste économique comme écologique, sans parfums lourds ni aérosols. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pulvériser le mélange directement sur les boutons ou l’intérieur de la hotte, ou remettre des filtres encore dégoulinants en place, au risque d’endommager les circuits et de fixer de nouveau la graisse.

Bonus : astuces qui changent tout (et erreurs fatales à éviter)

Avant de nettoyer, éteindre la hotte, débrancher si possible et protéger la plaque. Imbiber la microfibre de mélange, jamais les boutons directement, puis passer sur l’extérieur, le dessous et les bordures. Sur les zones très grasses, laisser poser cinq minutes. Les filtres métalliques se déclipsent, se laissent tremper 15 à 20 minutes dans la bassine chaude, puis se brossent doucement avant un bon rinçage et un séchage complet.

Pour que la hotte ne redevienne pas poisseuse, ce rituel mensuel suffit dans une cuisine de famille, toutes les quatre à six semaines si l’on cuisine peu. Les filtres à graisse se lavent, les filtres à charbon se remplacent tous les deux à trois mois selon l’usage. À éviter absolument : eau froide, éponges abrasives, cycles lave-vaisselle trop chauds sur l’aluminium, pulvérisation directe de produit et filtres remis encore humides. Avec ces quelques réflexes, la hotte reste efficace, sûre et vraiment agréable à regarder.