Ce test du hublot avec une serviette sans lessive révèle si votre linge étouffe sous les produits sans le savoir

Serviettes rêches, odeurs tenaces : et si le problème venait d’un excès de lessive plutôt que d’un manque ? En lavant une serviette seule, sans produit, et en observant le hublot, vous saurez en quelques minutes si votre linge est saturé.

Sortir de la douche, attraper sa serviette préférée… et sentir qu’elle gratte, qu’elle n’absorbe presque plus, alors qu’elle sort tout juste de la machine. Beaucoup pensent aussitôt à une lessive « pas assez forte » et augmentent la dose, espérant retrouver le fameux effet nuage. En réalité, ce réflexe charge encore plus les fibres en résidus invisibles.

Un test très simple permet de savoir si le linge est déjà saturé de lessive et d’assouplissant : laver une seule serviette à l’eau claire, sans aucun produit, puis observer le hublot. Selon ce qui se forme dans la vitre, quelques bulles ou une vraie mousse blanche, la serviette révèle en quelques minutes ce qu’elle cache depuis des mois.

Serviettes rêches, odeurs qui reviennent : comment reconnaître un linge saturé de lessive

Un linge saturé de lessive ne se voit pas toujours à l’œil nu, mais il se ressent. Les serviettes deviennent rêches, accrochent la peau, mettent plus de temps à sécher et gardent une odeur d’humidité qui revient dès la prochaine douche. Certaines personnes remarquent aussi des démangeaisons, des rougeurs, surtout sur les peaux sensibles ou après le rasage.

À l’intérieur des boucles de coton, les tensioactifs de la lessive, les parfums, l’assouplissant, mais aussi la crème solaire et le sébum s’accumulent lavage après lavage. Quand on surdose, quand la machine est trop remplie ou que les cycles sont trop courts, le rinçage n’évacue pas tout. Les fibres se retrouvent gainées, la serviette semble douce en surface mais n’absorbe plus correctement.

Le test du hublot : lavez une seule serviette sans lessive et laissez parler la mousse

Le test du hublot se réalise avec une serviette de bain en éponge, plutôt épaisse, propre en apparence mais utilisée régulièrement. On la place seule dans le tambour, sans autre linge. On choisit un programme coton à 40 °C, essorage habituel, et surtout aucune lessive, aucun assouplissant, aucun détachant dans les bacs. Il suffit ensuite de rester près de la machine pendant les premières minutes.

C’est à ce moment que le hublot parle. Si l’eau reste claire, avec seulement quelques bulles fugitives dues au brassage, le linge n’est pas particulièrement encrassé. Si, au contraire, une mousse blanche apparaît et tient sur la vitre comme lors d’un vrai lavage, alors que rien n’a été ajouté, la serviette relargue les résidus accumulés. Le linge se comporte comme une éponge à produits qui se vide enfin.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie moins de lessive gaspillée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sans aucun produit ajouté, la moindre mousse vient des tensioactifs et des résidus coincés dans les fibres qui se réactivent au contact de l’eau. Regarder le hublot permet donc de visualiser immédiatement ce qu’un rinçage insuffisant laisse dans le linge à chaque machine. 💡 Le petit plus : profiter de ce lavage à l’eau claire pour vérifier l’état du joint et du bac à lessive : s’ils sont sales ou visqueux, un cycle à vide bien chaud avec un peu de produit aidera aussi la machine à repartir propre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rajouter encore plus de lessive au cycle suivant en pensant « nettoyer mieux » alors que c’est justement le surdosage qui a saturé les serviettes et encrassé la machine.

La nouvelle routine de lessive pour ne plus resaturer vos serviettes

Quand la mousse se forme sans produit, l’idée n’est pas de frotter plus fort, mais de remettre le compteur à zéro. On peut enchaîner un ou deux cycles rinçage/essorage à l’eau claire jusqu’à ce que la mousse disparaisse, puis lancer un lavage à 60 °C avec une demi-dose de lessive, rinçage renforcé et sans assouplissant. Ensuite, garder la machine remplie aux trois quarts, doser environ deux cuillères à soupe de lessive pour 5 à 7 kg, remplacer l’assouplissant par un trait de vinaigre blanc ou une solution d’acide citrique et refaire le test du hublot une fois par saison.