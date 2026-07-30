Serviettes rêches et qui n’absorbent plus : ce test du hublot révèle si votre linge est saturé de lessive

Vos serviettes sentent bon mais restent rêches et peu absorbantes ? Ce test simple au hublot, réalisé chez vous en un cycle sans lessive, révèle si votre linge est saturé.

Vous sortez de la douche, attrapez une serviette qui sent le “propre” et pourtant… elle gratte, glisse sur la peau et n’absorbe presque rien. Beaucoup de serviettes finissent ainsi, rêches et inefficaces, alors qu’elles passent en machine plusieurs fois par semaine.

La raison tient souvent en deux mots : linge saturé de lessive. Pour le savoir, un test intrigue de plus en plus de foyers : laver une serviette sans une goutte de produit et observer le hublot. Ce qui se passe derrière la vitre révèle en quelques minutes l’état réel de votre linge.

Vos serviettes semblent propres, mais elles peuvent être saturées de lessive

À force de surdoser la lessive, d’ajouter de l’assouplissant “pour le parfum” et d’utiliser une eau dure chargée en calcaire, les fibres de l’éponge se couvrent d’un film invisible. Les experts rappellent qu’une machine ne devrait être remplie qu’aux trois quarts, avec environ deux cuillères à soupe de lessive : au‑delà, le rinçage ne suit plus et les résidus restent coincés dans le tissu.

Les signes sont trompeurs : la serviette sent fort, paraît souple en sortie de sèche-linge, mais elle n’absorbe plus, glisse sur la peau et sèche mal. L’odeur de renfermé revient vite, surtout dans une salle de bains humide. Plus il y a de mousse et de parfum, moins cela garantit un linge propre ; c’est souvent l’inverse qui se joue dans les fibres.

Le test de la serviette sans lessive : comment le faire chez vous

Choisissez une grande serviette éponge épaisse, bien sèche et “propre” en apparence. Placez‑la seule dans le tambour d’une machine à hublot. Programmez un cycle coton ou quotidien à 40 °C, essorage habituel, sans aucune lessive, ni assouplissant, ni détachant dans le bac. Ce test est idéal en été, quand le linge sèche vite après l’expérience.

Installez‑vous face au hublot durant les premières minutes, le temps que l’eau se charge. Si l’eau reste claire, avec à peine un voile qui disparaît aussitôt, le linge n’est pas saturé. Une fine mousse qui se volatilise vite traduit de légers restes. En revanche, si une mousse visible et persistante apparaît, comme lors d’un “vrai” lavage, cela signifie que la serviette relargue des résidus de lessive et d’assouplissant. Si l’eau devient trouble et qu’un voile gris se dépose sur la vitre ou le joint, c’est que linge et machine sont encrassés.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Sans aucune lessive ajoutée, toute mousse qui apparaît dans le hublot vient forcément des résidus déjà coincés dans les fibres : restes de lessive, d’assouplissant et corps gras. Le test isole donc la vraie cause des serviettes rêches, permet d’ajuster le dosage au plus juste, de réduire les produits utilisés et de retrouver un linge vraiment absorbant. 💡 Le petit plus : filmer le hublot lors du premier test, puis recommencer après un décrassage à 60 °C : voir la mousse diminuer aide à fixer une dose de lessive de croisière et motive toute la famille à ne plus surdoser. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : ajouter “juste un peu de lessive” ou remplir le tambour pour ce test, car le résultat devient impossible à interpréter.

Adopter une nouvelle routine pour que vos serviettes ne se saturent plus

Si la mousse est au rendez-vous, un cycle de “reset” s’impose : uniquement des serviettes, tambour rempli aux deux tiers, programme coton à 60 °C si l’étiquette l’autorise, rinçage renforcé, demi-dose de lessive. On peut ajouter une à deux cuillères à soupe de carbonate de sodium dans le tambour et un trait de vinaigre blanc ou d’acide citrique dans le bac assouplissant pour lutter contre le calcaire.

Au quotidien, viser le juste milieu : machine remplie aux trois quarts, dosage respecté (autour de deux cuillères à soupe pour le linge de bain), pas d’assouplissant sur les serviettes, mais un peu de vinaigre blanc de temps à autre. Activer l’option “rinçage plus” pour les serviettes épaisses ou en eau dure, faire sécher complètement entre deux usages et répéter le test du hublot tous les deux ou trois mois, ou dès que l’odeur et l’absorption laissent à désirer.