Voici la méthode d'automne 2025 pour les grilles de hotte qui fait fondre la graisse sans frotter et rend l'aspiration efficace

Frotter les filtres vous décourage? Une technique maison fait le travail à votre place, même quand la cuisine carbure.

En France, l’automne relance les cuissons généreuses, les sauces qui frémissent et les odeurs qui s’accrochent. Résultat, les grilles de hotte s’encrassent plus vite et le nettoyage à la main devient vite décourageant. On frotte, on rince, on recommence… sans obtenir ce fini net qui évite les effluves persistantes dans la pièce.

Bonne nouvelle, il existe un geste simple, déjà adopté par des pros, qui limite la corvée et protège les surfaces. Un peu d’organisation, quelques ingrédients qu’on a à la maison, et le tour est joué. La solution tient en trois étapes, pas plus.

Pourquoi les grilles de hotte deviennent un casse-tête et ce détail qui change tout

Après quelques semaines, la graisse s’infiltre dans les mailles et se fige avec la poussière. La hotte perd en puissance d’aspiration, renvoie des odeurs et peut chauffer davantage. On n’est pas obligé d’en arriver là, surtout quand les plats mijotés s’enchaînent au cœur de l’automne.

Le vrai piège, c’est de s’acharner à la brosse dure avec des produits très odorants. C’est cher, peu agréable et souvent décevant. Mieux vaut laisser agir un bain préparé en quelques secondes, qui ramollit les dépôts avant un simple passage d’éponge.

On gagne du temps, on économise ses mains, et on évite les projections qui finissent sur le plan de travail. Bref, on reprend le contrôle sans transformer sa cuisine en atelier de décapage.

Le bain au bicarbonate de soude qui dissout la graisse sans effort

Le principe est simple : laisser l’eau très chaude, le bicarbonate de soude et le liquide vaisselle agir trente minutes. Ce trio ramollit la pellicule graisseuse, puis l’émulsionne. Une éponge douce suffit ensuite à décoller le reste, sans griffer les grilles.

Pour préparer ce bain maison, suivez les quantités utilisées dans les cuisines pro. Le mélange fonctionne sur les grilles classiques en métal et respecte les surfaces. Pas besoin de produit agressif ni d’odeur entêtante dans la pièce.

1 grande bassine (ou le bac de l'évier)

2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude

2 cuillères à soupe de liquide vaisselle

2 L d'eau très chaude

Plongez les grilles, patientez une trentaine de minutes, puis rincez. Si la saleté persiste sur un coin, repassez l’éponge sans appuyer. Et voilà, les mailles réapparaissent et l’éclat revient, sans effort inutile.

Lave-vaisselle et filtres de hotte, quand le cycle intensif suffit à récupérer l’aspiration

Autre option, encore plus facile: le lave-vaisselle. Beaucoup de grilles en aluminium, en inox ou en acier l’acceptent très bien. Il faut juste vérifier qu’aucune pièce fragile ou en plastique ne risque d’être déformée par la chaleur.

Placez les grilles à plat ou légèrement en biais dans le panier inférieur, lancez un cycle intensif et laissez la machine s’occuper des dépôts. Les jets sous pression et la température élevée délogent la graisse en profondeur, même dans les angles.

Cette option convient particulièrement quand la maison est déjà bien chauffée et qu’on préfère éviter les mains dans l’eau. À la sortie, on a des filtres nets, prêts à sécher avant remise en place. C’est simple, et franchement pratique.

Précautions futées et résultats attendus pour une hotte plus saine

Laissez toujours refroidir les grilles avant de les manipuler, pour éviter toute brûlure. Ne trempez pas les filtres en carbone ni des éléments électroniques. Après le bain ou le cycle, rincez à l’eau claire pour supprimer tout reste de produit, sinon des odeurs peuvent réapparaître lors de la prochaine cuisson.

Séchez soigneusement pour prévenir les traces et le calcaire. Un torchon microfibre fait l’affaire, puis laissez finir à l’air libre; c’est plus sur. Réinstallez seulement quand tout est complètement sec, ce qui aide à préserver la durée de vie de l’appareil.

Avec cette routine simple, à répéter tous les un à deux mois, la hotte retrouve une puissance d’aspiration stable et la cuisine reste plus neutre en odeurs. En cette fin d’année, quand crêpes, gratins et sauces reviennent au menu, on respire mieux et on cuisine plus serein, sans passer ses soirées à frotter.