Fin juillet, tout le monde range ses graines : ces 5 semis en canicule offrent 2 mois de récoltes en plus

Le thermomètre explose, le potager semble à l'agonie et beaucoup rangent déjà leurs sachets de graines. Pourtant, quelques semis bien choisis transforment la canicule en atout discret.

Fin juillet, le potager jaunit, les arrosoirs se vident et beaucoup rangent déjà leurs sachets de graines. Pourtant, même en plein épisode de canicule, la terre reste vivante et prête à accueillir de nouveaux semis.

Les maraîchers l’ont bien compris : l’été n’est pas une parenthèse, mais le tremplin des récoltes d’automne. En misant sur quelques graines à semer en pleine canicule, le potager ne connaît plus de pause jusqu’aux premières gelées.

Pourquoi semer pendant la canicule relance le potager

Un sol déjà chaud fait lever les graines très vite, souvent en quelques jours seulement dès que la terre dépasse 20 °C. Le vrai danger n’est pas la chaleur, mais la croûte sèche qui se forme en surface et bloque la germination.

Haricots, navets d’automne, betteraves, laitues d’automne et épinards profitent de cette période si l’on garde l’humidité au bon niveau. Semés en août, ils ont le temps de s’enraciner avant que les nuits plus fraîches ne les aident à grossir sans stress.

Les bons gestes pour réussir vos semis sous 35 °C

Nous avons tous déjà vu une rangée de semis grillés en quelques heures de soleil. Pour éviter ce scénario, arrosez copieusement la veille, semez en fin de journée, tassez légèrement, puis arrosez en pluie très fine le matin pour humidifier sans choquer les graines.

Un paillage léger de tontes séchées, de paille ou de compost garde la fraîcheur sans étouffer les semis, complété par un voile d’ombrage ou une simple cagette les premiers jours. Démarrer les plants fragiles en godets et tendre un filet protège ensuite des limaces et des chenilles, redoutables dès que le feuillage est tendre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récoltes gagnées 2 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le sol déjà chaud accélère la germination, tandis que paillage et ombrage empêchent la surface de se dessécher et sécurisent les jeunes pousses. 💡 Le petit plus : semer de petites bandes toutes les deux semaines étale naturellement vos récoltes d’automne. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : semer en plein après-midi dans une terre sèche, non paillée, qui brûle les graines en surface.

Ces 5 graines qui adorent les étés brûlants

En choisissant bien vos variétés, chaque recoin du potager devient une réserve de légumes pour l’automne. Cinq familles se sont montrées particulièrement fiables pendant les étés les plus chauds.

Haricots nains : Contender ou Delinel, semés jusqu’à mi-août au nord, donnent leurs derniers filets en environ 60 jours.

: Contender ou Delinel, semés jusqu’à mi-août au nord, donnent leurs derniers filets en environ 60 jours. Navets d’automne : Boule d’or ou Nancy lèvent vite à la chaleur, puis forment des racines fondantes en six à huit semaines.

Betteraves : Crapaudine ou Chioggia supportent bien le sol chaud et offrent des racines très sucrées à l’automne.

Laitues d’automne : Merveille des quatre saisons et Val d’Orge, semées à l’ombre légère, pomment généreusement en octobre.

Épinards d’hiver : Géant d’hiver ou Monstrueux de Viroflay se sèment en fin de canicule, surtout en climat doux, et fournissent des feuilles jusqu’en hiver.