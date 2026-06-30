Potager : cette herbe aromatique aide vos haricots à résister aux pucerons noirs pendant les grosses chaleurs d’été

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Satureja hortensis 🌸 Nom courant Sarriette des jardins, herbe aux haricots 📏 Dimensions 20 à 40 cm de haut x 20 à 30 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil, chaleur ❄️ Rusticité Jusqu’à 0 °C (cultivée en annuelle) 🍂 Feuillage Caduc, très aromatique

Les premiers après-midis lourds de juin sont souvent cruels pour les rangs de haricots. En quelques jours, des amas de petits points noirs ont recouvert les jeunes tiges, la croissance s’est ralentie et les feuilles se sont mises à coller : les pucerons noirs ont profité de la chaleur pour s’installer. De quoi gâcher la belle promesse de gousses croquantes.

Plutôt que de sortir le pulvérisateur au dernier moment, une aromatique discrète revient au goût du jour : la sarriette, longtemps appelée « herbe aux haricots ». Glissée entre les rangs, elle a aidé bien des potagers familiaux à traverser les étés brûlants ; son parfum trouble les pucerons tandis qu’elle supporte sans broncher la montée du thermomètre. Reste à l’installer au bon endroit pour qu’elle joue vraiment son rôle de garde du corps.

Quand la chaleur d’été fait exploser les pucerons noirs sur les haricots

Dès le début de l’été, les jeunes pousses tendres deviennent des buffets à volonté. Les pucerons noirs pompent la sève, déforment les extrémités, laissent un miellat collant où se développe une fumagine noire qui gêne la photosynthèse. Quand l’attaque a commencé tôt, la floraison puis la formation des gousses ont souvent été nettement réduites.

Le paradoxe est cruel : le haricot adore un sol réchauffé autour de 20 à 25 °C, mais cette même chaleur accélère la reproduction des pucerons, surtout si la plante a manqué d’eau ou reçu trop d’azote. Feuillage très tendre, air lourd, stress hydrique léger : le cocktail parfait pour une invasion… à moins de brouiller les pistes avec une bonne plante compagne.

Sarriette, l’herbe aux haricots qui brouille les pistes des pucerons

La sarriette des jardins est une petite aromatique annuelle au port compact, haute de 20 à 40 cm, couverte de fines feuilles très parfumées. Elle aime le plein soleil, un sol léger et bien drainé, et a bien supporté les épisodes secs récents. Ses composés aromatiques, comme le thymol et le carvacrol, créent autour d’elle un halo d’odeurs qui perturbe plusieurs insectes, dont les pucerons.

Nous avons tous déjà tenté une pulvérisation de savon noir en urgence sur des tiges déjà noires de pucerons. La sarriette fonctionne autrement : installée en prévention, au cœur de la planche, elle rend l’implantation des colonies plus difficile et attire en prime syrphes et petites guêpes parasitoïdes, grandes consommatrices de pucerons. Placée seulement en bordure, elle a en revanche beaucoup perdu de son intérêt.

Comment installer la sarriette pour aider les haricots pendant les fortes chaleurs

L’idéal est de semer ou repiquer la sarriette un peu avant ou en même temps que les haricots, dans une planche bien ensoleillée. Entre deux rangs de haricots espacés de 40 à 50 cm, on peut créer un rang de sarriette, avec un plant tous les 25 à 30 cm. Sol léger, sans excès de fumure, et surtout pas d’engrais très azoté : cela limite les tissus trop tendres qui attirent les pucerons.

Côté eau, un arrosage profond le matin a mieux convenu qu’un petit coup de jet chaque soir. Les racines descendent, le feuillage reste frais plus longtemps et la plante souffre moins de la canicule. Un bon paillage de 5 cm (paille, foin, herbe sèche) autour du duo haricots–sarriette garde cette fraîcheur en journée. La sarriette ne fera pas disparaître une invasion massive, mais elle a souvent limité les attaques, surtout quand on a complété avec un simple jet d’eau pour faire tomber les premiers pucerons… avant de l’utiliser en cuisine avec les gousses récoltées.