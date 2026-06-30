Votre tilleul malade perd ses feuilles et colle de partout : ce geste à faire avant de l’abattre

Feuilles collantes, noires ou hérissées de petites cornes, voisins excédés et tronçonneuse qui démange : votre tilleul malade inquiète. Avant l’abattage, ses symptômes racontent une autre histoire.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Tilia cordata, Tilia platyphyllos, Tilia × europaea 🌸 Nom courant Tilleul 📏 Dimensions 15 à 25 m de haut x 8 à 15 m d’envergure ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -25 °C environ 🍂 Feuillage Caduc

Chaque été, le même scénario angoissant se joue dans de nombreux jardins : feuilles qui collent, noircissent, se couvrent de petites cornes rouges ou tombent d’un coup. Face à ce tilleul malade, la tentation de sortir la tronçonneuse est forte, surtout si les voisins râlent pour la voiture poisseuse.

Pourtant, ce géant au parfum de tisane supporte beaucoup plus de choses qu’on ne le croit. Le Parisien rappelle que « Le tilleul est un arbre robuste, et beaucoup de ses « maladies » sont impressionnantes mais rarement fatales ». Avant d’imaginer l’arracher, mieux vaut lire ses symptômes un par un.

Mon tilleul malade : ce que racontent vraiment les feuilles

Des petites cornes rouges ou vert pâle ont hérissé les feuilles ? Il s’agit presque toujours du phytopte du tilleul, un minuscule acarien qui provoque ces galles spectaculaires mais purement esthétiques. Des feuilles gris plombé, un peu recroquevillées et couvertes de toiles fines trahissent au contraire les acariens comme l’acarien jaune tisserand. Le Guichet du Savoir décrit ainsi ce ravageur : « Le pire ennemi du tilleul est un acarien tristement connu des jardiniers ».

Nous avons tous déjà découvert un tilleul aux feuilles collantes puis noires : ce sont les pucerons qui produisent du miellat, vite recouvert de fumagine. Sur un arbre adulte, c’est gênant pour les voitures mais l’attaque est supportée. Des taches grises ou beiges, parfois avec bords enroulés, évoquent cercosporiose ou anthracnose, là encore surtout inesthétiques sauf sur très jeunes sujets. Feuilles qui sèchent en été ? Le plus souvent, la sécheresse a simplement eu raison de l’arbre mal arrosé.

Feuillage moche, paniques et erreurs que nous avons tous faites

Nous avons tous déjà cru un tilleul condamné après une défoliation complète causée par des chenilles ou des acariens. Or ce grand arbre pousse pendant 100 à 150 ans et peut vivre jusqu’à 200 ans selon le Guichet du Savoir. Une ou deux années de feuilles abîmées ont donc pesé bien peu dans sa vie, à condition qu’il ne soit pas déjà affaibli par la pollution, la sécheresse ou un sol tassé.

Les vraies erreurs se sont jouées ailleurs : tailles sévères en mai-juin, grosses coupes de plus de 10 cm qui ont ouvert la porte aux champignons lignivores, ou branches coupées en laissant des chicots où la maladie du corail s’est installée. Le Guichet du Savoir met en garde contre Nectria cinnabarina, ce champignon qui forme de petites boules orangées et dessèche définitivement les rameaux qu’il a colonisés.

Faut-il l’arracher ? Les vrais signaux rouges… et le plan de sauvetage

L’abattage ne se discute vraiment que dans quelques cas précis : sol qui se soulève d’un côté, arbre qui s’est mis à pencher brusquement, grosses branches mortes au-dessus d’une terrasse ou fructifications de champignons en « étagères » sur le tronc. En présence de pourridié ou d’armillaire, champignon racinaire très contagieux, l’arbre est perdu et la fosse doit être assainie pour protéger les autres.

Avant d’en arriver là, un arboriste peut sonder le bois avec une tarière de Pressler et décider d’un simple élagage de sécurité si suffisamment de bois sain subsiste. En parallèle, le sol a été aéré, enrichi de compost, paillé, et le tilleul a reçu de vrais arrosages à l’aplomb de la couronne lors des canicules. Comme le rappelle le Guichet du Savoir, « Dans la plupart des cas, il s’en sort très bien tout seul ! », surtout si l’on renonce enfin aux pulvérisations chimiques qui menacent abeilles, miel et futures infusions.