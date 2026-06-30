Oignons qui pourrissent au potager : ne faites plus cette erreur d’arrosage qui ruine vos bulbes avant la récolte

Partout en France, des jardiniers voient leurs oignons pourrir avant même la récolte, alors que le printemps n’a pourtant pas manqué d’eau. Que se passe-t-il vraiment au moment de l’arrosage des oignons ?

Oignons qui pourrissent, bulbes mous qui se délitent dès qu’on les soulève : la scène revient chaque été dans les potagers. On accuse volontiers la sécheresse, surtout après un printemps chaud. Pourtant, bien souvent, c’est l’excès d’eau qui a ruiné la récolte, en silence. Un arrosoir de trop suffit.

L’oignon, bulbe rustique installé au printemps, aime le soleil et une terre légère qui se ressuit vite. Mais il redoute l’humidité permanente autour de ses racines. Quand la terre reste gorgée d’eau, les bulbes pourrissent souvent avant même d’avoir grossi : une autre façon de gérer l’arrosage des oignons change tout.

Au démarrage : l’eau en trop tue

Semés ou plantés en bulbilles au printemps, les oignons apprécient un sol léger, bien drainé et généreusement ensoleillé. Au début, ils ont besoin d’une terre constamment fraîche, donc seulement légèrement humide, pour bien s’enraciner. En sol lourd ou argileux, un arrosage trop copieux crée vite de l’eau stagnante et la pourriture des bulbes avant même qu’ils ne pointent.

Nous avons tous déjà eu ce réflexe d’arroser “un peu plus, au cas où”. Mauvais calcul avec l’oignon : mieux vaut arroser modérément, mais espacer les apports, que détremper les rangs chaque soir. La bonne terre reste souple et fraîche au toucher ; si elle devient brillante, collante, avec de petites flaques, c’est qu’il y a trop d’eau.

Croissance : espacer vraiment les arrosages

Une fois les jeunes plants bien enracinés, leurs besoins en eau chutent nettement : l’oignon supporte assez bien la sécheresse et, la plupart du temps, les pluies suffisent. En cas de fortes chaleurs, un arrosage ponctuel peut aider les bulbes à grossir, mais un apport généreux et rare reste préférable aux petites quantités versées chaque jour.

Versez l’eau au pied, le matin, sans toucher le feuillage : le mildiou profite des feuilles mouillées toute la nuit. Biner légèrement le sol suffit à limiter l’évaporation ; nul besoin d’un paillage épais qui garde l’humidité. Sec en surface mais frais dessous, le sol n’a pas encore soif.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Limiter l’eau évite l’asphyxie du bulbe et permet un séchage interne parfait avant stockage. 💡 Le petit plus : En sol lourd, cultiver les oignons sur buttes légèrement surélevées. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Continuer d’arroser quand le feuillage jaunit et se couche.

Maturité : stopper l’eau et sécher

À mesure que les bulbes grossissent, leurs besoins en eau diminuent encore. Quand le feuillage jaunit puis se couche naturellement sur le sol, les oignons sont presque mûrs : il faut alors arrêter complètement l’arrosage, récolter par temps sec, puis laisser les bulbes sécher quelques jours à l’air libre, sous peine de les voir éclater ou pourrir.

En culture en pot, choisissez un contenant bien percé, sans soucoupe pleine d’eau, afin d’évacuer l’excès. Pour les étourdis de l’arrosoir, l’oignon rocambole, “C’est vraiment un oignon qui demande très très peu d’arrosage”, rappelle ici.fr, est une valeur sûre : il supporte très bien les situations sèches.