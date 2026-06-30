Frelon asiatique : ces 5 endroits à vérifier autour de la maison en 10 minutes pour éviter un nid géant

Chaque printemps, de minuscules nids de frelons asiatiques se dissimulent autour des maisons françaises, bien loin des grands arbres. En les repérant tôt dans cinq zones clés, vous limitez piqûres et prolifération.

Au jardin, on redoute de plus en plus le frelon asiatique. Cet insecte invasif s’est installé en France il y a une vingtaine d’années et fait fuir enfants comme jardiniers. On pense souvent qu’il niche tout en haut des arbres.

Au printemps pourtant, tout démarre par des nids minuscules, cachés près de la maison. Repérer ces premiers abris, appelés nids primaires, permet de stopper la colonie avant l’été. Encore faut‑il savoir où chercher sans se mettre en danger.

Printemps : le moment clé pour les nids de frelons asiatiques

Entre mars et mai, la reine sort d’hibernation et bâtit seule un petit nid de fondation, gros comme une balle de golf. Cette boule beige, façon papier mâché, abrite les premières ouvrières. Plus tard, la colonie déménage souvent vers un nid secondaire beaucoup plus grand.

Ce deuxième nid se place à plus de 10 m de hauteur dans 70 % des cas, perché dans la cime d’un grand arbre, souvent un cerisier. Impossible alors pour un particulier d’intervenir. Nous avons tous déjà levé la tête vers ces sphères géantes ; l’enjeu se joue pourtant bien plus tôt, quand 90 % des nids primaires se cachent dans le bâti.

Cinq endroits où chercher les nids de frelons asiatiques au printemps

Bonne nouvelle, ce contrôle de printemps ne prend que quelques minutes. Lors d’un tour tranquille de la maison, il suffit d’inspecter cinq zones bien ciblées.

Sous les avancées de toit, porches et auvents, dans les coins secs.

Autour des coffres de volets roulants et encadrements de fenêtres, très appréciés des reines.

Dans les garages ouverts, abris de jardin et cabanons, surtout près du plafond.

Sous les pergolas, tonnelles, carports et nichoirs à oiseaux peu utilisés.

Au milieu des haies épaisses et des petits arbres collés à la maison.

Si un petit nid gris apparaît, on garde ses distances, on ne tape pas dessus, et on note simplement l’endroit pour le signaler.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de contrôle 10 minutes 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les nids primaires sont petits, accessibles et peu défendus : en les repérant sur le bâti au printemps, on évite ensuite un nid géant. 💡 Le petit plus : Faire ce contrôle en même temps que l’ouverture des volets ou la taille des haies aide à ne jamais l’oublier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tenter de détruire soi‑même le nid avec une bombe, du feu ou de l’eau, au risque d’une attaque massive.

Que faire si vous repérez un nid dans votre jardin

Face à un nid suspect, la priorité reste la sécurité. On éloigne enfants et personnes allergiques, on évite d’obstruer l’entrée et on ne tente ni fumée, ni eau, ni insecticide maison.

Pour la destruction, on s’adresse d’abord à la mairie, ou à un professionnel certifié pour les produits biocides. Les pompiers n’interviennent plus sur les nids privés hors danger immédiat ; en cas de piqûres multiples ou de malaise, on appelle le 15, le 18 ou le 112. Près de Tours, l’équipe Frelon de l’IRBI peut même récupérer certains nids gratuitement, sans produits chimiques, après signalement par mail à [email protected].