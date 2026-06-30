Arrêtez de passer des heures à pétrir la brioche : cette version fondante sans effort avec ce yaourt va vous bluffer

Vous jurez qu’une vraie brioche exige robot, levure de boulanger et matinée entière en cuisine ? Cette brioche sans pétrissage au skyr bouscule les règles en moins d’une heure.

Une odeur de café flotte encore, la table n’est pas totalement débarrassée, et au centre arrive une brioche dorée, gonflée, presque brillante. On la déchire du bout des doigts ; la croûte craque légèrement avant de céder sur une mie moelleuse, presque crème.

On s’attend à des heures de pétrissage, au robot qui tourne et à la pâte qu’il faut surveiller. Ici, rien de tout ça : une brioche sans pétrissage au skyr, mélangée dans un bol, repos de 20 minutes, four à 180 °C… et une texture qui fond littéralement en bouche. Reste à choisir les bons ingrédients.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de farine de blé (T45 ou T55)

✅ 140 g de skyr nature bien froid

✅ 1 sachet de levure chimique + 100 g de pépites de chocolat

✅ 1 jaune d’œuf pour la dorure et 1 c. à soupe d’huile pour le plat

Les ingrédients clés de la brioche sans pétrissage au skyr

Ce duo farine–skyr remplace tout le travail de bras. La farine apporte la structure, le skyr hydrate et enrobe chaque grain, comme une crème légère. Avec la levure chimique, la pâte gonfle directement au four ; pas de pousse longue, seulement un mélange rapide. On peut ajouter une pincée de sel et un zeste fin d’orange pour renforcer le chocolat.

Brioche sans pétrissage : la méthode ultra simple, étape par étape

Ici, on ne pétrit pas, on mélange juste assez. Dès que la farine a disparu, on s’arrête ; trop travailler la pâte développerait le gluten et donnerait une mie élastique. Les 20 minutes de repos servent à laisser la farine boire le skyr et à assouplir la pâte. Ensuite, le four prend le relais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine et levure, ajouter le skyr jusqu’à pâte homogène, incorporer les pépites. Technique : Laisser reposer la pâte 20 minutes à température ambiante pour qu’elle s’épaississe. Cuisson : Huiler un petit plat rond, déposer la pâte au centre et former un dôme régulier. Finition : Badigeonner de jaune d’œuf, cuire à 180 °C 20 à 25 minutes, laisser tiédir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert Le skyr apporte beaucoup d’eau et de protéines ; il hydrate vite la farine et enrobe l’amidon, pour une mie très tendre. La levure chimique agit surtout à la chaleur et fait gonfler la pâte ; sans pétrissage, le gluten reste discret et la brioche garde un vrai côté gâteau. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de sel fin et le zeste d’un agrume, puis parsemer quelques pépites sur le dessus avant d’enfourner. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pétrir la pâte comme une brioche classique ou la cuire trop longtemps : elle deviendrait sèche et compacte.

Variantes, service et conservation : votre brioche-minute version perso

On sert cette brioche tiède, quand les pépites restent souples, avec un café ou des fruits d’été. Elle se garde 24 heures dans une boîte hermétique ; un bref passage au four lui rend son moelleux. Pour varier, on remplace le chocolat par des dés d’abricot ou de poire.