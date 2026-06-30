Arrêtez de passer des heures à pétrir la brioche : cette version fondante sans effort avec ce yaourt va vous bluffer
Vous jurez qu’une vraie brioche exige robot, levure de boulanger et matinée entière en cuisine ? Cette brioche sans pétrissage au skyr bouscule les règles en moins d’une heure.
Une odeur de café flotte encore, la table n’est pas totalement débarrassée, et au centre arrive une brioche dorée, gonflée, presque brillante. On la déchire du bout des doigts ; la croûte craque légèrement avant de céder sur une mie moelleuse, presque crème.
On s’attend à des heures de pétrissage, au robot qui tourne et à la pâte qu’il faut surveiller. Ici, rien de tout ça : une brioche sans pétrissage au skyr, mélangée dans un bol, repos de 20 minutes, four à 180 °C… et une texture qui fond littéralement en bouche. Reste à choisir les bons ingrédients.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 100 g de farine de blé (T45 ou T55)
- ✅ 140 g de skyr nature bien froid
- ✅ 1 sachet de levure chimique + 100 g de pépites de chocolat
- ✅ 1 jaune d’œuf pour la dorure et 1 c. à soupe d’huile pour le plat
Les ingrédients clés de la brioche sans pétrissage au skyr
Ce duo farine–skyr remplace tout le travail de bras. La farine apporte la structure, le skyr hydrate et enrobe chaque grain, comme une crème légère. Avec la levure chimique, la pâte gonfle directement au four ; pas de pousse longue, seulement un mélange rapide. On peut ajouter une pincée de sel et un zeste fin d’orange pour renforcer le chocolat.
Brioche sans pétrissage : la méthode ultra simple, étape par étape
Ici, on ne pétrit pas, on mélange juste assez. Dès que la farine a disparu, on s’arrête ; trop travailler la pâte développerait le gluten et donnerait une mie élastique. Les 20 minutes de repos servent à laisser la farine boire le skyr et à assouplir la pâte. Ensuite, le four prend le relais.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger farine et levure, ajouter le skyr jusqu’à pâte homogène, incorporer les pépites.
- Technique : Laisser reposer la pâte 20 minutes à température ambiante pour qu’elle s’épaississe.
- Cuisson : Huiler un petit plat rond, déposer la pâte au centre et former un dôme régulier.
- Finition : Badigeonner de jaune d’œuf, cuire à 180 °C 20 à 25 minutes, laisser tiédir.
Variantes, service et conservation : votre brioche-minute version perso
On sert cette brioche tiède, quand les pépites restent souples, avec un café ou des fruits d’été. Elle se garde 24 heures dans une boîte hermétique ; un bref passage au four lui rend son moelleux. Pour varier, on remplace le chocolat par des dés d’abricot ou de poire.
En bref
- 🍞 Brioche sans pétrissage au skyr pensée pour les matins pressés, avec une pâte prête à enfourner bien plus vite qu’une brioche de boulangerie.
- ⏱️ Ingrédients de base, simple bol, mélange sans pétrir, court repos puis passage au four font naître une brioche facile sans robot au chocolat.
- ✨ Astuces autour du skyr, de la levure chimique et du temps de repos promettent une mie fondante, avec des variantes fruitées ou chocolatées à imaginer.
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