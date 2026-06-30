Marre des sandwichs secs au pique-nique ? Ce sandwich courgettes-magret reste ultra moelleux, tout le monde en redemande

Entre deux nappes de pique-nique, cette ciabatta courgettes et magret séché surprend par son fondant et ses parfums. En quelques gestes précis, le sandwich sec devient un souvenir lointain.

Une mie de ciabatta qui se gorge de jus parfumés, des courgettes encore tièdes qui fondent sous la dent, un parfum de menthe et de canard fumé qui s’échappe dès qu’on ouvre le papier… Cette ciabatta courgettes magret séché a tout de la bouchée qu’on savoure en silence, même au milieu d’un pique-nique animé.

On connaît tous ces sandwichs de pique-nique beaux à regarder mais secs, fades, qui rassasient sans réjouir. Ici, l’équilibre repose sur une fondue de courgettes très parfumée, la mie alvéolée du pain italien et le caractère du magret de canard séché. Deux règles guident la recette : beaucoup de moelleux, pas de gras lourd.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 pains ciabatta

✅ 800 g de courgettes (petites, en fines rondelles)

✅ 200 g de magret de canard séché en lamelles

✅ Oignons frais, menthe, 2 gousses d’ail, 6 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi cette ciabatta met tout le monde d’accord

Ce qui change tout, c’est la générosité de la garniture. Pour quatre pains, on compte 800 g de courgettes et 200 g de magret séché : le pain n’est plus un simple support, il se gorge de jus. Les courgettes en fines rondelles fondent en sauteuse avec les oignons frais, pendant que la ciabatta, à mie alvéolée, attend d’absorber leur parfum.

La menthe fraîche ajoutée hors du feu et le contraste entre douceur végétale et magret de canard séché légèrement fumé apportent du relief sans sécheresse ; chacun y trouve sa bouchée gourmande.

Pas-à-pas : ma méthode pour une ciabatta toujours moelleuse

On commence par tailler les courgettes en rondelles de 2 à 3 mm ; cette finesse leur permet de cuire en 8 à 10 minutes, fondantes mais encore structurées. Pendant qu’elles mijotent avec les oignons, on prépare l’huile d’olive à l’ail qui va imbiber la mie. Quelques cuillerées suffisent à parfumer l’intérieur du pain sans le détremper. Vient enfin le montage, puis un repos à température ambiante qui laisse les arômes se diffuser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper courgettes en fines rondelles, émincer oignons, menthe et ail. Technique : Faire fondre les oignons dans 2 c. à s. d’huile, ajouter courgettes, cuire 8–10 min, saler, poivrer, ajouter la menthe. Cuisson : Mélanger le reste d’huile avec l’ail, fendre les ciabattas et imbiber la mie. Finition : Garnir de fondue de courgettes, ajouter le magret séché, refermer, emballer et laisser reposer à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈25 min 🔍 Le secret de l’expert La fondue de courgettes imprègne la ciabatta pendant la cuisson. L’huile à l’ail se fixe ensuite dans la mie et retient les arômes, tandis que le magret en lamelles apporte du caractère sans dessécher le sandwich. ✨ Le twist gourmand : Passer les ciabattas sous le gril avant l’huile. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop d’huile dans le pain : la mie se gorge et le sandwich devient lourd.

Les variantes qui changent tout (sans compliquer la recette)

Menthe ou basilic, parmesan, filet de citron, voire bresaola remplacent le canard sans alourdir.