Tian provençal qui rend trop d’eau : le geste simple de Laurent Mariotte avant cuisson qui change tout

Tian provençal qui nage dans le jus, gratin qui s’affaisse à la découpe : le scénario revient chaque été. L’astuce de Laurent Mariotte, basée sur une simple couche au fond du plat, change radicalement la texture.

Tomates, courgettes, aubergines : le tian sort du four en exhalant ail et herbes. On rêve d’un gratin fondant, qui se découpe net, pas d’un plat noyé de jus.

Souvent, pourtant, l’assiette ressemble à une soupe de légumes. L’astuce de Laurent Mariotte change tout : un tian provençal qui ne rend pas d’eau, sans dégorgement ni complication.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,1 kg de légumes d’été (tomates, courgettes, aubergine)

✅ 4 c. à s. d’huile d’olive + 1 gousse d’ail hachée

✅ 4 c. à s. de chapelure maison (pain rassi mixé)

(pain rassi mixé) ✅ Sel, poivre, 1 c. à c. d’origan, herbes de Provence en option

Pourquoi votre tian provençal finit souvent en soupe

Les légumes d’été sont chargés d’eau de végétation. Au four, cette eau s’échappe, tombe au fond du plat et s’accumule. On pense souvent au dégorgement au gros sel : efficace, mais long, et surtout responsable d’une fuite d’arômes, puisque l’eau rejetée emporte une partie du goût.

L’idée géniale de Laurent Mariotte : une fine couche qui absorbe tout

Laurent Mariotte préfère gérer ce jus pendant la cuisson. Avant de poser la première rondelle, on tapisse le fond du tian d’huile d’olive, on ajoute ail haché et origan, puis une fine couche de chapelure. Ce socle aromatique agit comme une éponge : l’amidon du pain pompe l’excès d’eau sans priver les légumes de leur moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver et sécher les légumes, puis les couper en rondelles régulières d’environ 0,5 cm d’épaisseur. Technique : Huiler le plat, ajouter l’ail et l’origan, puis saupoudrer uniformément la chapelure pour former le socle. Cuisson : Disposer les rondelles en alternant les couleurs, saler et poivrer, arroser d’un léger filet d’huile, cuire 45 min à 180 °C. Finition : Laisser reposer au moins 10 min hors du four pour que les jus se stabilisent et le fond reste sec.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 75 min 🔍 Le secret de l’expert La chapelure forme un véritable piège à jus : son amidon absorbe l’eau de végétation qui s’écoule. En salant seulement après le montage, les légumes rendent moins d’eau et le tian reste structuré, même tiède. ✨ Le twist gourmand : Mélanger parmesan râpé, thym frais et, si on aime, une cuillère de polenta fine à la chapelure donne un socle très parfumé, légèrement croustillant, toujours absorbant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire dégorger les légumes puis les saler à l’avance sature la chapelure de jus, affadit les saveurs et transforme le fond du plat en flaque malgré l’astuce.

Twist gourmand : 3 variantes pour sublimer le tian sans le détremper

On peut parfumer la chapelure avec parmesan et thym, ou la mêler à un fond de confit de ratatouille bien réduit. Le tian supporte aussi une sauce vierge ajoutée à la sortie du four et se réchauffe très bien le lendemain.