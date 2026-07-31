Fraisiers : l’erreur que tout le monde fait fin juillet avec ces tiges rampantes qui valent de l’or

En France, beaucoup de jardiniers coupent les stolons de fraisiers fin juillet pour nettoyer les rangs, sans imaginer ce qu’ils perdent. Et si ces tiges indisciplinées devenaient vos meilleurs alliés pour une fraiseraie rajeunie, sans un seul euro dépensé ?

Scène classique de fin juillet : grand soleil, chapeau sur la tête, et sécateur en main pour “ranger” le carré de fraisiers. Les longues tiges qui s’échappent en tous sens finissent souvent au tas de compost, histoire de retrouver des rangées bien nettes.

Ce réflexe donne une impression de propreté, mais il prive le jardin de son vrai trésor estival. Car ces filaments que l’on arrache machinalement, les stolons de fraisiers, sont en réalité des bébés plants gratuits, parfaitement adaptés à votre sol. Encore faut‑il savoir quand les couper… et surtout lesquels garder.

Ces tiges qui traînent sont des clones précieux de vos meilleurs fraisiers

Un stolon, c’est une tige rampante qui part du pied mère et porte au bout une petite rosette de feuilles, comme un mini fraisier accroché par un cordon ombilical. Ce clone a exactement le même parfum et la même vigueur que la plante d’origine, et un pied bien installé peut donner trois à cinq jeunes plants en une saison.

Jeter ces rejets au compost, c’est donc renoncer à une armée de nouveaux fraisiers sans sortir le portefeuille. Quand on sait qu’il est conseillé de renouveler sa fraiseraie tous les trois ou quatre ans pour éviter la baisse de récolte, utiliser le marcottage par stolons devient le geste malin par excellence.

Fin juillet : quoi couper, quoi garder sur vos stolons de fraisiers ?

À partir de la fin juillet – un peu plus tôt dans le Sud, plutôt début août au Nord – les conditions sont idéales pour repiquer les stolons de fraisiers : chaleur douce, nuits encore longues, enracinement rapide avant l’automne. Nous avons tous déjà tout rasé “pour faire propre”, puis regretté la faiblesse des plants l’année suivante.

La bonne idée consiste à trier. Sur des fraisiers non remontants, on garde plusieurs stolons par pied pour préparer la saison prochaine. Sur un fraisier remontant, qui peut encore offrir une belle récolte d’automne, on coupe la majorité des tiges gourmandes pour garder l’énergie sur les fleurs, en conservant seulement une ou deux rosettes vigoureuses par plante. En cas de canicule et de feuillage brûlé, priorité à la survie : on élimine les stolons faibles et l’on ne garde que les plus beaux.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie estimée 30–50 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le stolon est un clone déjà nourri par le pied mère. En plein été, il émet des racines en 15 à 20 jours, sans stress de transplantation, ce qui donne des jeunes plants vigoureux, parfaitement adaptés à votre jardin. 💡 Le petit plus : étiquetez chaque godet (variété, année) et regroupez-les en cagette à l’ombre légère pour créer, à l’automne, une nouvelle jardinière de fraisiers prête pour le balcon. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tout arracher pour faire propre entre fin juillet et mi-août sans conserver quelques stolons bien formés par pied.

Tutoriel express : transformer un stolon en futur fraisier productif

Côté matériel, nul besoin d’investir : quelques godets de récupération, du terreau universel léger, un arrosoir et des cavaliers métalliques ou trombones dépliés, trouvés en jardinerie type Botanic ou Leroy Merlin, suffisent largement pour bouturer par stolons.

La méthode est simple : choisir la première rosette du stolon, la plus proche du pied mère ; la poser sur un godet rempli de terreau humide ; la fixer avec un cavalier, sans couper la tige ; arroser au pied sur sol paillé (paille ou chanvre) pour garder la fraîcheur sans mouiller le feuillage. Au bout de 15 à 20 jours, quand les racines colonisent le pot, il ne reste qu’à sectionner le stolon et repiquer le jeune fraisier en place, en pleine terre ou en bac, en respectant 30 à 35 cm entre chaque plant pour des récoltes XXL l’année prochaine.