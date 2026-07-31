Jardiniers : ce détail du calendrier lunaire qui vous impose de tout arrêter au jardin le 31 juillet 2026
Ce 31 juillet 2026, alors que le jardin bat son plein en plein été, un nœud lunaire ascendant bouscule les habitudes des jardiniers. Faut-il vraiment poser les outils de 8 h 45 à 19 h pour épargner les plantes ?
Fin juillet, le jardin est à son apogée : tomates qui rougissent, rosiers à reprendre en main, envies de semer encore quelques salades. Difficile d’accepter l’idée de poser le sécateur alors que tout explose au potager. Et pourtant, ce vendredi 31 juillet 2026, une grande pause pourrait bien être le meilleur cadeau à offrir à vos plantes.
Les adeptes du calendrier lunaire ont déjà entouré la date en rouge : un nœud lunaire ascendant traverse la journée, et de nombreux guides conseillent de stopper tout travail important entre 8 h 45 et 19 h. Une contrainte ? Plutôt une occasion en or de ménager vos cultures… et votre dos.
31 juillet 2026 : un nœud lunaire ascendant en plein cœur de journée
Un nœud lunaire ascendant, c’est le moment où l’orbite de la Lune coupe le plan de rotation de la Terre, en remontant vers le nord. Le 31 juillet 2026, ce passage se produit vers 13 h 50, plaçant notre satellite dans une zone jugée perturbée. La tradition biodynamique a recommandé une marge de cinq heures avant et après cet instant, d’où la fameuse plage 8 h 45–19 h.
Particularité de cette date : la Lune est aussi montante, période habituellement favorable aux semis et aux greffes. Ce vendredi cumule donc un contexte globalement positif et un court moment instable. Comprendre cette nuance permet de ne pas “blacklister” la journée entière, mais simplement de décaler les gestes délicats en dehors du créneau sensible.
Pourquoi cette longue pause protège vos cultures en plein été
Les jardiniers biodynamiques estiment qu’un nœud lunaire chamboule les flux de sève, rendant les tissus plus fragiles. Comme le rappelle AuJardin.info, « Modifier les tissus des plantes au cours de ce créneau risque d’affaiblir leur reprise ». Mieux vaut donc reporter :
- les semis et repiquages de jeunes plants ;
- les rempotages et transplantations ;
- la taille des arbres, rosiers, vigne et arbustes ;
- les greffes d’été, notamment en écusson ;
- l’arrachage des légumes de conservation (pommes de terre, oignons…).
Nous avons tous déjà vu un plant flétrir après un repiquage sous la canicule. Ici, le nœud lunaire s’ajoute à la chaleur de fin juillet : coupes qui sèchent, racines à nu dans un sol brûlant, stress hydrique maximal. Même si ces observations restent empiriques, la plupart des calendriers signalent cette date comme défavorable ; au pire, vous aurez simplement évité de jardiner aux heures les plus pénibles.
Que faire entre 8 h 45 et 19 h, puis comment repartir du bon pied
Ce temps de pause n’interdit pas toute présence au jardin. Il a déjà permis à beaucoup de jardiniers de rattraper le sarclage en surface, de désherber doucement, de ranger le cabanon, de nettoyer et affûter les sécateurs, de vérifier les tuteurs ou d’inspecter le feuillage à la recherche de pucerons et d’oïdium, sans toucher directement aux racines.
Dès 19 h, la fenêtre délicate s’est refermée et la fraîcheur du soir revient. Le moment est idéal pour repiquer les jeunes plants sur un sol préalablement arrosé, semer quelques légumes d’automne ou fleurs, et décaler les gros travaux prévus le 31 vers la soirée ou les premiers jours d’août. Une façon douce d’allier traditions lunaires, bon sens et confort estival.
En bref
- 🌙 Le vendredi 31 juillet 2026, un nœud lunaire ascendant en plein cœur de journée incite les jardiniers métropolitains à revoir leur planning estival.
- 🛠️ Une plage de prudence, environ de 8 h 45 à 19 h, conduit à différer tailles, semis, greffes et autres opérations jugées impactantes.
- 🌿 Entre tâches dites neutres, observation du potager et reprise après 19 h, cette journée particulière promet d’optimiser à la fois récoltes, confort et sérénité.
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