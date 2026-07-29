Horoscope du 29 juillet 2026 : attention à cette Pleine Lune en Verseau, 6 signes vont être secoués

Ce mercredi 29 juillet 2026, la Pleine Lune en Verseau fait monter la tension émotionnelle et met vos liens au premier plan. Quels signes verront leurs certitudes bousculées ?

Journée de Pleine Lune, journée sous haute tension émotionnelle. Ce horoscope du mercredi 29 juillet 2026 arrive alors que l’axe Lion-Verseau est en pleine lumière, entre besoin de se sentir reconnu et envie de prendre du recul sur ses liens, ses projets, sa place parmi les autres. Les douze signes ne reçoivent pas les mêmes signaux, et certains ressentent davantage ce pic de lucidité.

Vers 16h35, la Pleine Lune en Verseau atteint son maximum tandis que le Soleil voyage en Lion, soutenu par Jupiter : envie d’oser, de s’affirmer, mais aussi de faire le tri dans ses engagements collectifs. La veille, la Lune en Capricorne invitait déjà à parler avec des gestes plus qu’avec de grands discours – « C’est une journée où les actes peuvent devenir un langage d’amour », rappelle Elle. Reste à voir comment chaque signe va composer avec ce ciel contrasté.

Pleine Lune en Verseau : un ciel intense pour tous les signes

Cette Pleine Lune conjointe à Pluton en Verseau marque l’apogée d’un cycle commencé mi-juillet : bilans sur les amitiés, les réseaux, les projets à long terme, avec parfois l’envie de couper court à ce qui ne fait plus sens. Le Soleil en Lion, collé à Jupiter, amplifie tout : confiance retrouvée pour certains, dramatisation ou excès pour d’autres, surtout dès qu’il est question d’ego ou de visibilité professionnelle.

En toile de fond, le carré entre Vénus en Vierge et Mars en Gémeaux peut créer des crispations dans les échanges, une nervosité diffuse, ou des discussions qui partent un peu trop vite. L’atmosphère incite à clarifier sans agresser, à rester factuel, à montrer son intérêt par des gestes simples plutôt que par des déclarations trop tranchées. Les petits ajustements d’aujourd’hui pèseront lourd pour la suite.

Les signes les plus touchés par l’horoscope du 29 juillet 2026

Lion et Verseau sont directement sur l’axe de cette Pleine Lune, rejoints par Capricorne, très soutenu côté décisions concrètes. Vierge, Sagittaire et Poissons traversent, eux, une journée plus délicate, riche en prises de conscience mais parfois fatigante.

Signes chouchous : Lion, Verseau, Capricorne.

Signes mis au défi : Vierge, Sagittaire, Poissons.

Pour le Lion, la confiance naturelle est renforcée : dire ce que vous ressentez, mettre en avant votre travail ou défendre une idée peut vraiment payer, à condition d’éviter les dépenses de prestige. Le Verseau profite d’un vrai regain de pouvoir personnel : une initiative bien placée, un échange franc ou un déplacement court peuvent ouvrir une porte. Capricorne avance à pas sûrs, avec des opportunités matérielles solides et des liens affectifs stables, s’il accepte de moins parler et d’écouter davantage. La Vierge doit composer avec une ambiance floue au travail et quelques signaux relationnels ambigus, le Sagittaire avec des messages amoureux mitigés et une énergie en dents de scie, tandis que les Poissons doivent naviguer entre attentes extérieures et émotivité accrue, sans se laisser déborder.

Horoscope du mercredi 29 juillet 2026 signe par signe

Chez les signes de Feu, le Bélier sent une vraie marge de progression s’ouvrir, à condition de rester concentré sur l’essentiel et d’utiliser sa parole pour dissiper les malentendus plutôt que les enflammer, le Lion rayonne et gagne en visibilité professionnelle, le Sagittaire consolide un objectif utile tout en surveillant son besoin de repos. Côté Terre, le Taureau prend des initiatives efficaces si les engagements sont bien relus, la Vierge avance par petits ajustements concrets sans chercher la perfection, le Capricorne fait des choix matériels très justes en restant fidèle à ce qui est vérifiable.

Pour les signes d’Air, les Gémeaux profitent d’une bonne circulation de la parole mais gagnent à se fixer un but vraiment significatif, la Balance voit ses efforts reconnus et peut renforcer un lien important grâce à un échange soigné, le Verseau conjugue élan affectif et réussite pratique en surveillant les détails financiers. Enfin, côté Eau, le Cancer progresse en douceur en misant sur une communication claire et posée, le Scorpion suit une ligne discrète mais constante en laissant de l’espace à ses proches, tandis que les Poissons, stimulés mais vite saturés, avancent par étapes courtes, en s’accordant des pauses ou une petite échappée pour retrouver leur élan intérieur.