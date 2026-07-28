Canicule : ce réglage du frigo que beaucoup changent à tort, au risque de gâcher les aliments et de gonfler la facture

En pleine canicule, tout l’immeuble bidouille la molette du frigo, sauf un voisin. Son thermostat reste bloqué sur 3, et sa logique pourrait bien surprendre.

Dans la cage d’escalier, tout le monde se plaint de la chaleur. Les cuisines montent à 34 °C, les frigos ronronnent en continu et les voisins tournent frénétiquement la molette. Sauf un. Été comme hiver, son thermostat reste bloqué sur 3, même quand la météo annonce 38 °C.

Beaucoup sont persuadés qu’il cherche à gratter quelques euros sur sa facture. En réalité, ce voisin applique sans le savoir la méthode que les fabricants et les autorités sanitaires recommandent depuis des années. Pourquoi garder la molette sur 3 en pleine canicule peut être exactement le bon réflexe ?

Pourquoi mon voisin laisse sa molette de frigo sur 3 même à 38 °C

Sur la plupart des réfrigérateurs à molette, les chiffres de 1 à 7 ne sont pas des degrés, mais un niveau d’intensité de froid. Plus le chiffre est élevé, plus le compresseur tourne longtemps. Rien à voir avec un réglage direct à 2 ou 5 °C. Les fabricants ont donc calé la position médiane pour atteindre une température idéale de frigo à 4 °C dans la zone centrale.

Les autorités sanitaires européennes et l’ANSES recommandent justement de garder le réfrigérateur entre 0 et 4 °C, avec 4 °C comme compromis pratique. Dans beaucoup de cuisines, la fameuse molette sur 3 permet d’atteindre ce point d’équilibre. Ce voisin n’a pas cherché un “truc miracle” pour la canicule : il applique simplement le réglage pour lequel son appareil a été conçu.

Canicule : pourquoi pousser la molette au maximum est une fausse bonne idée

Quand la canicule s’installe, le réflexe est souvent de passer la molette sur 6 ou 7 en se disant que les aliments seront “plus en sécurité”. En réalité, dès que le froid descend sous la valeur conseillée, chaque degré gagné fait grimper la consommation d’environ 5 %. L’appareil forme alors du givre sur l’évaporateur ; or une couche de 2 à 3 mm peut augmenter la facture jusqu’à 30 % en bloquant la bonne circulation du froid.

Le paradoxe, c’est qu’en plein été le frigo tourne déjà presque en continu pour compenser l’air brûlant de la cuisine. Selon l’ADEME, il consomme en moyenne 346 kWh par an, soit 10 à 15 % de l’électricité hors chauffage, et cette part grimpe avec la chaleur. En poussant la molette au maximum, on fatigue le compresseur, on gèle les crudités, on noircit parfois les fruits… sans garantir que la porte ou les bacs restent sous les 4 °C.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie + Sérénité jusqu’à 30 % d’énergie économisée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La position médiane de la molette est pensée pour approcher les 4 °C recommandés par les autorités sanitaires. En période de canicule, le frigo allonge déjà ses cycles pour compenser l’air chaud de la pièce : il n’a pas besoin qu’on lui impose un niveau maximal. En évitant de descendre trop bas et en limitant le givre, on garde un froid stable pour les aliments, tout en coupant les surconsommations invisibles. 💡 Le petit plus : collez une petite étiquette « Réglage testé = 4 °C – ne pas toucher » à côté de la molette après l’avoir vérifiée au thermomètre : toute la famille saura qu’il ne faut plus tourner le bouton au hasard. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : mettre la molette sur 7 « pour être tranquille » pendant la canicule : le givre s’accumule, la consommation explose et certaines zones du frigo restent pourtant trop chaudes pour les aliments fragiles.

Test ultra simple : comment vérifier si ‘3’ est le bon réglage dans VOTRE frigo

Le seul moyen fiable de savoir si la position 3 convient à votre modèle reste le thermomètre. Placez un petit thermomètre de cuisine dans un verre d’eau au milieu du frigo, porte fermée pendant au moins 30 minutes. Si la valeur se situe entre 0 et 4 °C, le réglage frigo canicule est bon. Au-dessus de 4 °C, tournez la molette d’un cran vers le froid et refaites le test. À 2 °C ou moins, vous pouvez au contraire remonter légèrement.

Une fois la bonne position trouvée, il suffit de la mémoriser, voire de l’indiquer sur une étiquette. Pour aider l’appareil à tenir ces 3 à 4 °C sans forcer, quelques réflexes font la différence : dégivrer dès 2 à 3 mm de glace, dépoussiérer la grille arrière, laisser un espace d’aération, éviter de surcharger et ne jamais ranger de plats encore chauds. L’astuce du voisin, finalement, tient en une règle simple : régler une fois son frigo au bon niveau… et ne plus céder à la panique de la molette en pleine canicule.