Pulls rétrécis : avant de les jeter, cette astuce avec un simple soin pour les cheveux peut tout sauver

Votre pull en laine a rétréci au lavage et semble bon pour la poubelle ? Avant de le sacrifier, une simple bassine pourrait changer son destin.

Un passage en machine un peu trop vite, un programme à 40 °C lancé par habitude, et le verdict tombe : le pull préféré est ressorti une taille ou deux en moins. Dans bien des foyers, ces vêtements rétrécis finissent au fond d’un sac, en attendant d’être donnés ou jetés, avec un petit pincement au coeur.

Pourtant, une simple bassine peut parfois changer l’histoire. Une astuce à base d’eau tiède et d’après-shampoing permet dans certains cas de rattraper un pull rétréci au lavage et d’éviter un achat à 80 € de plus. Comment cette méthode fonctionne-t-elle vraiment, et jusqu’où peut-elle sauver un tricot en laine ou en cachemire ?

Le jour où mon pull “fiché pour la poubelle” a survécu à une bassine

Une lectrice résume bien ce que beaucoup vivent : « Je mettais mes pulls rétrécis de côté sans discuter, je pensais qu’ils étaient fichus ». Son dernier accident concernait un pull en laine lavé à 40 °C, puis passé au sèche-linge. À la sortie, une taille adulte s’était transformée en format pré-ado, impossible à enfiler sans blocage aux épaules.

Avant de l’offrir à une nièce, elle tente cette fameuse « bassine miracle » vue dans un conseil de grand-mère. Bassine remplie d’eau tiède, bonne dose d’après-shampoing pour bébé, trempage patient, puis étirement centimètre par centimètre en séchant à plat. Le résultat n’a pas recréé la coupe sortie de boutique, mais le pull a regagné presque une taille et, surtout, une seconde vie dans la garde-robe.

La bassine miracle : eau tiède + après-shampoing pour détendre un pull rétréci

Pour comprendre pourquoi cette méthode peut marcher, il faut imaginer la fibre de laine comme un ressort entouré de petites écailles. Sous l’effet de l’eau chaude, du frottement en machine et d’un essorage énergique, ces écailles s’ouvrent, s’emmêlent et se resserrent en séchant : c’est le fameux feutrage. Sur les fibres naturelles comme la laine, le cachemire ou le coton, ce phénomène est bien plus marqué que sur les fibres synthétiques.

L’eau tiède associée à un après-shampoing ou à un shampoing pour bébé va détendre légèrement ces fibres, un peu comme un bain chaud pour des muscles crispés. Pour tenter de rattraper un pull rétréci au lavage, il suffit de le laisser tremper 20 à 30 minutes dans une bassine en comptant environ une cuillère à soupe de produit par litre. Ensuite, on presse doucement le vêtement, on le rince à même température, on l’enroule dans une serviette sans le tordre, puis on l’étale à plat en l’étirant progressivement jusqu’aux dimensions souhaitées, qu’on laisse fixer pendant 24 à 48 heures.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie réalisée jusqu’à 100 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’eau tiède associée à de l’après-shampoing ou à de la glycérine desserre une partie des liaisons qui maintiennent les fibres de laine serrées entre elles. Elles deviennent plus souples et glissent légèrement, ce qui permet d’étirer doucement le pull vers sa taille d’origine. En séchant à plat dans cette nouvelle position, la maille se « fixe » de façon plus détendue. 💡 Le petit plus : glisser le pull humide sur un gabarit simple (carton ou planche) aux bonnes mesures, puis bloquer légèrement les bords avec quelques pinces pour guider l’étirement et retrouver une coupe plus nette. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : relaver un pull déjà rétréci à l’eau chaude, le repasser très chaud ou le tordre pour aller plus vite : la laine feutre encore plus et le vêtement devient, cette fois, vraiment irréversible.

6 réflexes pour que vos prochains pulls ne rétrécissent plus jamais

Pour éviter les drames, réflexe simple : lire l’étiquette et respecter le programme laine ou délicat à 20–30 °C, avec essorage doux. Pas de sèche-linge, mais un séchage à plat sur serviette.

On lave les pulls à l’envers, dans un filet, avec une lessive laine, seulement quand ils sont sales. Si un vêtement paraît feutré, mieux vaut l’assumer ou le recycler au lieu de le martyriser.