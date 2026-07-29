Canicule au potager : ce vieux linge blanc peut éviter la catastrophe, si vous l’utilisez ainsi sur vos légumes

En plein épisode de canicule, vos légumes ploient malgré l’arrosage et le sol brûle. Et si ce vieux drap blanc oublié au placard devenait l’allié secret du potager ?

Le soleil tape, l’air vibre, et en fin d’après‑midi le joli carré de salades s’est affaissé comme une laitue oubliée au frigo. On a beaucoup arrosé, sans succès. Au fond du jardin, une voisine a simplement tendu un vieux drap blanc au-dessus de ses légumes.

Quand les températures dépassent plusieurs jours les 35 °C, les légumes ne souffrent plus seulement de soif. Tomates marbrées de blanc, salades qui montent en graines, jeunes plants figés… Beaucoup de jardiniers l’ont vu. Bonne nouvelle : l’ombre d’un drap blanc peut vraiment limiter la casse, à condition de bien s’y prendre.

Canicule au potager : quand l’eau ne suffit plus

Un potager se sent bien autour de 25 à 28 °C. Passé 35 °C, surtout plusieurs jours d’affilée, les feuilles brûlent, les fleurs tombent et la croissance ralentit, même avec un bon arrosage. Un sol nu peut alors grimper vers 45 ou 50 °C en surface, ce qui agresse les racines.

Les plantes se défendent en se ratatinant en plein après‑midi, même quand la terre reste humide. Le problème n’est plus l’eau, mais la surchauffe. Il faut donc apporter de l’ombre légère sur les zones les plus exposées : c’est exactement ce que permet un simple drap blanc.

Drap blanc au-dessus des légumes : les bons gestes

Nous avons tous déjà bricolé une tente de fortune avec un vieux linge. Au potager, on choisit un drap blanc en coton, propre et assez léger. Le blanc renvoie une partie du soleil, alors qu’un tissu foncé l’absorbe et transforme vos carrés de légumes en plaque chauffante.

Le principe est simple : tendre le tissu sur des piquets ou un arceau, à 30 à 50 cm au-dessus du feuillage, en laissant les côtés bien ouverts. Le drap ne doit jamais toucher les feuilles. On protège en priorité salades, épinards, jeunes semis, fraisiers, courgettes et tomates plein sud, surtout entre midi et fin d’après‑midi.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Baisse de température jusqu’à -6 °C 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le tissu clair renvoie le soleil, crée une ombre douce et limite la surchauffe des feuilles. 💡 Le petit plus : Tendez-le la veille de l’épisode et laissez toujours les côtés bien ouverts au vent. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser le drap sur les feuilles ou le remplacer par une bâche plastique.

Le combo gagnant : ombre, paillage et arrosage malin

Un drap blanc ne remplace pas les autres bons réflexes. Avant et pendant la canicule, mieux vaut arroser en profondeur puis couvrir la terre d’un paillage de 5 à 7 cm (paille, tontes sèches, broyat). Ce manteau garde la fraîcheur, freine les mauvaises herbes et réduit nettement l’évaporation.

Côté eau, on privilégie les gros arrosages espacés plutôt que les petits coups d’arrosoir quotidiens. L’objectif est de mouiller tout le profil de terre, tôt le matin ou en soirée, pour que les racines descendent en profondeur. Si les feuilles restent molles le soir, c’est le signal d’un arrosage d’urgence.

Veille d’alerte : arroser à fond, pailler, installer piquets et draps.

Pendant : garder le drap tendu aux heures les plus chaudes, ne pas tailler.

Après : retirer l’ombre, aérer le sol, surveiller les fruits.

Sources Modes & Travaux

«Pourquoi déchirer vos vieux draps en lambeaux va sauver vos tomates et stopper les mauvaises herbes cet été»