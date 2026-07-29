Courgettes épuisées : ce double geste de maraîcher évite de replanter et prolonge les récoltes jusqu’en octobre

En août, quand vos courgettes épuisées ressemblent à une jungle malade, un maraîcher m’a appris un geste discret au pied du plant. Quelques minutes suffisent pour transformer un pied à bout de souffle, mais à une condition clé passée sous silence dans la plupart des guides.

Fin juillet, le pied de courgette ressemble souvent à une petite jungle : feuilles géantes, tiges qui rampent, mais à peine quelques fruits qui gonflent. Beaucoup de jardiniers pensent alors que leurs courgettes épuisées sont bonnes à arracher pour refaire un semis.

En réalité, les maraîchers gardent le même plant jusqu’aux premières gelées d’octobre grâce à un simple duo de gestes au pied de la plante. Comme le résume un maraîcher cité par Le Tribunal du Net : « Ça change tout en août ». Une fois qu’on y a goûté, difficile de revenir en arrière.

Pourquoi vos courgettes épuisées lâchent en plein mois d’août

Après un à deux mois de récoltes, les feuilles basses traînent au sol, jaunissent, se couvrent de taches blanches d’oïdium, parfois de trous. Pendant ce temps, les fruits deviennent rares, avortent ou pourrissent, alors que la tige principale reste bien verte.

Ce vieux feuillage continue pourtant de pomper de la sève sans produire. Il crée en plus un microclimat chaud et humide, idéal pour l’oïdium et le mildiou : l’air ne circule plus, les fleurs restent cachées. Tant que cette base n’a pas été allégée, la plante s’essouffle.

Le double geste du maraîcher au pied des courgettes épuisées

Premier réflexe professionnel : la petite taille d’aération. Avec un sécateur désinfecté, on coupe au ras du pétiole les feuilles les plus âgées, surtout celles qui touchent la terre, sont jaunies ou blanchies. Toujours par temps sec, le matin, et sans jamais enlever plus d’un tiers du feuillage total.

Une fois la base dégagée, vient le second geste, souvent oublié au potager : le buttage au compost. On ramène autour de la tige un dôme de 5 à 8 cm de compost mûr ou de terreau organique, en laissant le collet affleurer. La tige émet alors de nouvelles racines dans ce coussin nutritif, comme un plant rajeuni.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Mois de récolte gagnés 1 à 2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On retire les feuilles basses malades qui consomment de l’énergie et entretiennent l’humidité, puis on butte la tige dans du compost mûr. La plante fabrique de jeunes racines très actives, qui relancent aussitôt la floraison et la production. 💡 Le petit plus : ajouter une fine couche de paillage sur le dôme de compost garde la fraîcheur et limite encore l’oïdium. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : dénuder brutalement le plant ou tailler par temps humide avec un outil sale, au risque d’exploser les maladies.

Routine express pour tenir les récoltes jusqu’aux gelées d’octobre

Pour chouchouter ce pied rajeuni, une simple visite hebdomadaire suffit. D’abord, on vérifie les feuilles basses : deux ou trois coupes nettes maximum si elles touchent la terre, en gardant toujours une belle “jupe” verte pour ombrer les fruits et éviter les coups de soleil.

Ensuite, on pense à tout ce qui soutient ce nouveau système racinaire : arrosage au pied, lent, sans mouiller le feuillage, dôme de compost regarni si besoin, sol bien paillé. Petit bonus : en cueillant toutes les courgettes jeunes, avant qu’elles ne deviennent énormes, la plante continue de produire comme en début d’été.