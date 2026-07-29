Canicule : cette erreur avec les soucoupes de vos plantes en pot peut les condamner en quelques jours

En plein épisode de canicule, de nombreux jardiniers remplissent les soucoupes d’eau de leurs plantes en pot. Ce réflexe apparemment protecteur pourrait pourtant leur coûter cher.

Feuilles qui pendouillent, terre qui craquelle, balcon en plein soleil… Pendant la canicule, beaucoup de jardiniers remplissent les soucoupes d’eau en pensant offrir une réserve bienfaisante aux plantes en pot. Le geste rassure, surtout quand on s’absente, et donne l’impression de les protéger du chaud.

En réalité, le scénario est tout autre. En fortes chaleurs, les plantes en pot subissent un stress hydrique : elles perdent plus d’eau qu’elles n’en trouvent dans leur motte. Des spécialistes cités par Le Parisien soulignent qu’à ce moment précis, une soucoupe remplie d’eau peut les affaiblir gravement.

Canicule : comment la soucoupe pleine d’eau étouffe vos racines

La soucoupe pleine semble logique : l’eau reste à disposition, la plante boirait quand elle veut. Mais les racines ont aussi besoin d’oxygène. Quand le fond du pot trempe en continu dans une eau stagnante, la terre se gorge et l’air ne circule plus, les racines fines finissent par pourrir.

Résultat piégeux : la plante se ramollit comme si elle avait soif, alors qu’elle est noyée. La terre peut sentir le moisi, verdir en surface, les feuilles jaunissent puis tombent, tableau que Promesse de Fleurs associe aux excès d’arrosage. Aujardin ajoute que quelques millimètres d’eau suffisent au moustique tigre pour pondre.

Les bons réflexes d’arrosage quand le thermomètre s’affole

En canicule, nous avons tous arrosé en catastrophe en milieu de journée. Pourtant, l’eau est mieux utilisée tôt le matin ou tard le soir. Promesse de Fleurs estime que ces horaires peuvent faire économiser entre 10 et 20 % d’eau. Arrosez au pied jusqu’à ce qu’elle ressorte sous le pot.

Ensuite, laissez le pot s’égoutter quelques minutes… puis videz la soucoupe. Les professionnels rappellent que l’eau ne doit pas stagner sous les plantes. En canicule, il faudra arroser plus souvent, parfois une à deux fois par jour, sur une terre qui a séché en surface, et en mettant les engrais en pause.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Racines protégées Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vider les soucoupes et arroser aux heures fraîches laissent le substrat humide mais aéré, ce qui protège durablement les racines. 💡 Le petit plus : Regrouper les pots à l’ombre renforce l’effet et limite encore les besoins en eau. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser de l’eau stagner sous le pot tout l’été, sur une terre déjà détrempée et brûlante.

Des soucoupes plus malines… et de vraies alternatives

Bonne nouvelle : il n’est pas nécessaire de bannir les soucoupes, mais de les utiliser autrement. Aujardin conseille de les remplir de sable ; l’eau humidifie ce lit sans flaque, ce qui limite l’asphyxie des racines et les pontes de moustique tigre. On peut aussi surélever le pot sur des billes d’argile pour que le fond ne trempe pas, pailler le terreau et, en cas d’absence, installer des oyas en terre cuite qui diffusent l’eau par capillarité.