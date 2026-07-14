Courgettes à l’arrêt en juillet : ce geste d’été des maraîchers relance vos pieds et les fait produire jusqu’aux gelées

En plein cœur de l’été, vos pieds de courgettes semblent s’essouffler alors que le potager explose. Les maraîchers misent sur un geste discret qui réoriente la sève et prolonge la récolte.

En juillet, les courgettes filent, puis soudain les pieds s’essoufflent : feuilles qui s’étalent, fleurs qui se raréfient. Beaucoup accusent la chaleur. Pourtant, les maraîchers ont un geste discret, en plein été, qui réveille les plants et relance la production.

Ce coup de mou n’est pas une fatalité climatique, mais une énergie mal distribuée entre feuillage et fruits. En retirant quelques feuilles et en cueillant plus tôt, il est possible d’avoir des courgettes jusqu’aux gelées d’automne. Ce rituel rapide peut s’adopter dès cette semaine au potager.

Pourquoi vos pieds de courgettes s’épuisent en plein été

Après un à deux mois de récoltes, un pied de courgette fatigue : feuilles basses jaunies, parfois grignotées, mini-courgettes qui avortent. On croit souvent que plus de feuilles signifie plus de récolte. En réalité, ces feuilles âgées consomment de la sève sans vraiment nourrir les nouvelles fleurs et fruits.

En parallèle, les courgettes oubliées sous le feuillage deviennent des massues. Pour la plante, ces géants passent en priorité : elle concentre son énergie sur les graines et freine la mise à fleurs suivante. Le feuillage très dense crée aussi un microclimat humide, idéal pour l’oïdium.

Le geste discret des maraîchers : effeuiller sans affaiblir la plante

Nous avons tous déjà hésité, sécateur à la main, par peur de « déshabiller » nos courgettes. Les maraîchers, eux, effeuillent régulièrement. Pause Maison (Ouest‑France) rappelle que « La taille doit rester légère. Ne supprimez jamais plus d’un tiers de la plante en une fois. » On enlève d’abord les feuilles basses, jaunies, trouées ou marquées d’oïdium.

Le moment compte autant que le geste. La taille se pratique par temps sec, plutôt en fin de matinée, pour que les plaies sèchent vite. Tailler sous la pluie ou sur feuillage mouillé favorise mildiou et pourriture grise. Sécateur propre, désinfecté à l’alcool, et feuilles malades évacuées complètent ce nettoyage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte prolongée Jusqu’aux gelées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant quelques feuilles basses et les fruits avant qu’ils ne grossissent trop, le plant garde de la sève pour de nouveaux fruits, l’air circule mieux et les champignons reculent. 💡 Le petit plus : ajouter un léger apport de compost ou de purin d’ortie dilué après la taille transforme ce regain d’énergie en belles courgettes fermes. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler plus d’un tiers du feuillage ou intervenir sur un feuillage mouillé ; le pied se retrouve stressé et l’oïdium peut se propager en quelques jours.

Récolter plus tôt pour relancer la production jusqu’à l’automne

L’effeuillage devient redoutable associé à une récolte plus précoce. Aujardin conseille de cueillir les courgettes allongées entre 15 et 20 cm, les variétés rondes à 8–10 cm de diamètre. Au‑delà, le fruit accapare la sève pour ses graines et bloque de nouveaux boutons floraux. Une coupe nette, le matin, en laissant un petit morceau de pédoncule, suffit.

L’été, un passage tous les deux jours devient un réflexe : repérer les fruits cachés, retirer les géants, couper les courgettes qui jaunissent faute de pollinisation, surveiller l’oïdium. Avec un sol riche en matière organique, un arrosage au pied et au moins six heures de soleil, la fructification se prolonge jusqu’aux premières gelées.