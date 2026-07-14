Votre voisin laisse cette plante envahissante détruire votre jardin : ce droit méconnu peut tout changer

Dans de plus en plus de jardins français, les bambous ou plantes invasives d’un voisin débordent, soulèvent dalles et clôtures. Jusqu’où vont vos recours pour vous protéger ?

Un matin, des pousses de bambou surgissent au milieu de vos rosiers, ou une tige inconnue escalade déjà le grillage. En quelques semaines, la plante du voisin grignote votre pelouse, soulève des dalles, menace même la terrasse. La scène ressemble à un film catastrophe, mais elle est devenue très courante dans les jardins.

Certaines espèces ont des racines ou rhizomes capables de franchir plusieurs mètres et de coloniser un terrain entier si rien n’est fait. Le Code civil, et pour les espèces exotiques envahissantes le Code de l’environnement, encadrent ces débordements. Reste à savoir jusqu’où vont vos droits, et comment les faire respecter sereinement.

Vos droits face à une plante envahissante du voisin

Le point de départ, c’est l’article 673 du Code civil. Il permet d’exiger la taille des branches qui dépassent chez vous, et d’ôter vous‑même, à la limite, les racines, ronces et brindilles qui avancent sur votre terrain. Ce droit ne se prescrit pas et vaut aussi pour les rhizomes de bambou ou autres plantes traçantes.

Le voisin reste responsable des dégâts causés par ses plantations mal contenues. Quand une haie de bambous a fissuré une terrasse, déformé une clôture ou rendu un jardin inutilisable, les juges ont déjà parlé de trouble anormal du voisinage. Le tribunal judiciaire a alors ordonné des travaux de confinement ou d’arrachage, plus des dommages et intérêts.

Ce que vous pouvez faire tout de suite (et ce qu’il faut éviter)

Nous avons tous déjà laissé une haie filer un peu trop longtemps. Avec une espèce très vigoureuse, cela se retourne vite contre nous. Dès que les pousses apparaissent chez vous, coupez‑les à la limite, arrachez ce que vous pouvez sans retourner tout le terrain, puis prenez des photos datées et gardez les factures éventuelles de jardinier.

Si la plante ressemble à une renouée du Japon, à une herbe de la pampa ou à une jussie en bord d’eau, renseignez‑vous : certaines espèces exotiques envahissantes sont interdites d’introduction dans la nature, voire de détention et de vente. En revanche, vous ne pouvez pas entrer chez le voisin, arracher la souche ou verser des produits toxiques, au risque d’être poursuivi à votre tour.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Conflits évités Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Vous faites valoir l’article 673, accumulez photos et devis, puis adressez une mise en demeure claire : le voisin comprend que la nuisance est prouvée. 💡 Le petit plus : Apporter l’article 673 imprimé et un devis de barrière anti‑rhizomes montre que vous cherchez une solution, pas un conflit. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper ou empoisonner les plantes chez le voisin, sans accord ni preuves, peut se retourner contre vous devant le juge.

Un plan d’action en douceur avant le tribunal

Pour que la situation ne s’enlise pas pendant des années, mieux vaut suivre un petit plan d’action, du dialogue jusqu’au recours au juge si vraiment rien ne bouge. Ces étapes structurent votre dossier et montrent au voisin que vous cherchez d’abord une solution raisonnable.

Observer l’invasion, prendre des photos datées, noter les dégâts.

Parler calmement au voisin et proposer une solution technique.

Envoyer, si nécessaire, une lettre recommandée avec devis joints.

Saisir un conciliateur de justice, puis le tribunal judiciaire en dernier recours.