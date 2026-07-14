Volets roulants : je jetais 23 kg de lingettes par an, ce vieux vêtement du tiroir à chaussettes m'a stoppé net

Entre mes volets roulants côté jardin et les lingettes jetables, la poubelle gagnait toujours. Jusqu’au jour où une vieille chaussette a bouleversé mon ménage zéro déchet.

Sur les volets roulants, surtout côté jardin, la poussière s’accumule entre les lames, mêlée au pollen et aux gaz d’échappement. Beaucoup sortent alors les lingettes jetables par habitude. Paquets qui s’enchaînent, poubelle qui déborde, et volets qui ne restent propres que quelques jours.

Les chiffres, relayés par Franceinfo et le Ministère de la Transition écologique, font réfléchir : environ 23 kg de déchets de lingettes par personne et par an, contre 1,2 kg pour des produits nettoyants traditionnels. Pendant que quatre foyers français sur dix en consomment chaque semaine, un simple tri de chaussettes peut changer la donne.

Lingettes pour volets : un réflexe pratique… mais un désastre caché

Derrière leur parfum frais, les lingettes sont composées à près de 90 % de plastique. Elles se délitent en microplastiques dans les sols et les cours d’eau, encrassent les réseaux d’assainissement lorsqu’elles sont mal jetées et alourdissent inutilement les poubelles de la maison.

Le WWF rappelle qu’elles peuvent coûter jusqu’à 16 fois plus cher et créer 20 fois plus de déchets qu’un nettoyage classique. Si l’on compte environ sept lingettes par semaine dans un foyer français moyen, cela fait des dizaines de paquets par an, juste pour essuyer un peu de poussière sur des lames de volets roulants en PVC ou en aluminium.

La vieille chaussette en coton, alliée idéale des lames de volets

L’alternative tient dans un objet que tout le monde possède : une vieille chaussette en coton. On l’enfile sur la main, comme un gant, puis on fait glisser les doigts entre les lames du volet roulant. Le tissu épouse les rainures et accroche la poussière au lieu de la déplacer.

Une chaussette en coton épais, un peu usée, agit comme une microfibre gratuite. On commence à sec pour dépoussiérer, lames abaissées à hauteur confortable. Si les salissures sont incrustées, une seconde chaussette, très légèrement humide avec de l’eau tiède savonneuse, suffit, à l’ombre et hors période de gel, pour éviter que tout ne sèche trop vite et ne colle les dépôts.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Déchets évités jusqu’à 23 kg/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La chaussette en coton épouse la main et les lames, augmente la surface de contact et retient la poussière fine. Lavable et réutilisable, elle remplace les lingettes jetables remplies de plastique sans perdre en efficacité. 💡 Le petit plus : Utiliser une chaussette par main permet de nettoyer deux lames à la fois et de terminer un volet en quelques minutes seulement. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Ne jamais détremper la chaussette ni utiliser de nettoyeur haute pression : l’eau risque d’entrer dans le coffre, d’abîmer le mécanisme et de laisser des traces tenaces.

Une habitude zéro déchet qui se propage dans toute la maison

Cette chaussette réutilisable ne se limite pas aux volets roulants. Elle est parfaite pour dépoussiérer les pieds de chaises, les balustrades d’escalier, les moulures de meubles, les grilles d’aération ou encore les stores intérieurs. Partout où la main passe, le tissu retient la saleté sans la faire voler.

Pas étonnant que le mouvement zéro déchet, mis en avant par des sites comme planetezerodechet.fr, en ait fait une star du ménage raisonné. En gardant simplement deux ou trois chaussettes dédiées au placard, lavées avec le reste du linge, on entretient ses volets une à deux fois par an sans acheter le moindre paquet de lingettes.