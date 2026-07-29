Matelas qui sent le renfermé : ce geste avec cette poudre blanche du placard révèle ce que vous respirez la nuit

En plein été, une lectrice a tenté le bicarbonate de soude sur un matelas qui sentait la transpiration. Une heure plus tard, le bac de son aspirateur lui a révélé ce que sa literie retenait vraiment.

Les nuits d’été laissent parfois un drôle d’héritage. Chambre tiède, draps propres, mais une odeur de renfermé qui colle au lit. Une lectrice raconte ainsi : « J’ai saupoudré du bicarbonate sur mon matelas cet été : 1 h plus tard, en passant l’aspirateur, j’ai compris ce qu’il avait absorbé ».

Ce geste en apparence anodin révèle tout ce que la literie garde en silence : transpiration, humidité, poussières… et ce qui se cache dans les fibres. Avant de changer de matelas ou de vider une bombe de spray parfumé, un simple poudrage peut tout changer. Reste à comprendre ce qui se passe vraiment entre la poudre blanche et le bac de l’aspirateur.

L’été, votre matelas devient une éponge à transpiration sans que vous le voyiez

Quand les températures grimpent, le corps transpire plus, même sans sueurs visibles. Une partie est absorbée par les draps, mais une autre fraction traverse jusqu’au matelas. Avec une chambre peu ventilée, cette humidité se mélange à la chaleur et à la poussière, d’où ces odeurs de transpiration qui reviennent vite.

Un matelas ne se lave pas comme une housse : trop d’eau s’infiltre au cœur, sèche lentement et peut aggraver les effluves. Au fil des nuits, il stocke aussi des résidus corporels, des squames, parfois des poils d’animaux. D’où l’intérêt d’une solution sèche, qui retire ce qui nourrit les odeurs sans détremper la literie.

Mode d’emploi en 1 heure : mon test pas à pas sur le matelas

La méthode au bicarbonate de soude commence toujours à nu : draps retirés, protège-matelas ôté, fenêtre entrouverte. Un rapide passage d’aspirateur prépare le terrain. Puis on saupoudre environ 150 à 200 g de bicarbonate de soude sur le matelas, en voile fin à l’aide d’un tamis, sans tas. La règle d’or : laisser agir au moins 1 heure pour que la poudre se glisse entre les fibres.

Vient ensuite l’aspiration, lente, en croisant les passages, surtout là où le corps chauffe le plus. C’est souvent au moment de vider le bac que la prise de conscience se fait : la poudre, blanche au départ, est devenue grise, mêlée de poussière et de résidus. Le bicarbonate a joué son rôle d’ »éponge sèche », captant une partie de l’humidité et neutralisant les composés acides responsables des mauvaises odeurs. Deux pièges à éviter : le mouiller (cela forme une pâte qui colle au matelas) et en mettre une couche trop épaisse, difficile à retirer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Économie Quelques centimes par nettoyage 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le bicarbonate de soude agit comme une éponge sèche légèrement alcaline : il absorbe une partie de l’humidité coincée en surface du matelas et neutralise les composés acides liés à la transpiration. Le tout sans eau, ce qui évite de ré-humidifier un support qui sèche difficilement en profondeur. 💡 Le petit plus : lancer le rituel un matin de beau temps, fenêtre ouverte, pour cumuler l’action du bicarbonate, l’air neuf et un léger ensoleillement sur le matelas. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : humidifier le bicarbonate ou pulvériser des sprays parfumés directement sur le matelas, au risque de piéger encore plus d’humidité et de produits dans les fibres.

Garder un matelas frais tout l’été (et après l’hiver) : la routine ultra simple

Une fois le matelas allégé, quelques réflexes évitent le retour des odeurs. Le matin, laisser le lit ouvert, couette repliée, pour que l’humidité de la nuit s’évapore. Si possible, rapprocher la literie d’une fenêtre lors du changement de draps : air frais et lumière du jour aident à assécher les fibres.

Un protège-matelas lavable, des draps respirants changés plus souvent en période de canicule et un saupoudrage de bicarbonate tous les deux ou trois mois suffisent à garder un couchage plus neutre. Le propre ne sent presque rien : dès que l’odeur de renfermé pointe le bout du nez, relancer ce rituel évite au matelas de redevenir une éponge à transpiration invisible.