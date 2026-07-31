Souris dans la maison : la cannelle peut aider, à condition d’éviter cette erreur que tout le monde fait

Rongeurs dans les placards, crottes sombres et odeur d’épices en renfort : la cannelle contre les souris fascine sur les réseaux. Astuce miracle ou simple coup de pouce d’appoint ?

Un petit grattement derrière une plinthe, un paquet de pâtes troué, quelques crottes sombres dans le placard : le scénario est classique. Une souris s’est sans doute invitée. Sur TikTok et les forums, une solution revient partout : saupoudrer de cannelle pour la faire fuir.

L’idée fait rêver : une épice qui sent bon, coûte quelques euros et éloignerait les rongeurs comme par magie. Avant de transformer la cuisine en nuage épicé, mieux vaut comprendre ce que perçoit réellement une souris domestique… et ce que la cannelle peut, ou non, changer.

Pourquoi les souris s’invitent chez vous (et pourquoi une simple odeur ne suffit pas)

Une souris domestique, Mus musculus, ne débarque jamais par hasard. Elle vient chercher un trio très simple : nourriture, eau et abri. Une miette sous le grille‑pain, un sac de croquettes ouvert, un garage encombré ou un placard sous évier humide lui offrent tout ce dont elle a besoin pour s’installer discrètement.

Ce petit animal se faufile aussi dans d’infimes interstices : dessous de porte, fissure dans un mur, jour autour d’une canalisation ou aération mal protégée. Tant que ces points d’entrée restent ouverts et que le “buffet” demeure accessible, aucune odeur, même forte, ne tient durablement les souris à distance.

Cannelle contre les souris : ce que ça fait vraiment (et ce que ça ne fait pas)

Les souris ont un odorat extrêmement développé, un peu comme un chien miniature. La cannelle contre les souris agit en créant une gêne olfactive : ses composés aromatiques forment autour d’un passage un “nuage” désagréable, qui peut pousser l’animal à changer de trajet si un autre chemin reste disponible.

En pratique, cette cannelle anti souris ne vaut guère plus qu’un 4/10. Une souris affamée, ou déjà installée dans un mur, traversera la zone parfumée si des miettes l’attendent derrière. L’odeur baisse vite et l’animal s’y habitue. L’huile essentielle, bien plus concentrée, peut en plus irriter peau et voies respiratoires et poser problème aux chats et jeunes enfants dans un foyer avec animaux de compagnie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 4/10 Économie Faible coût 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les souris ont un odorat ultra‑fin. La cannelle diffuse des composés aromatiques puissants qui brouillent ces repères et rendent un passage moins attractif quand un autre chemin reste possible. 💡 Le petit plus : placer la cannelle uniquement sur les zones sensibles aide aussi à visualiser les points d’entrée à colmater et parfume agréablement la maison sans produit chimique. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : s’en remettre uniquement à la cannelle sans boucher les trous, sans protéger les aliments ni poser de pièges, au risque de voir les souris contourner l’odeur ou s’y habituer.

Le vrai plan anti‑souris : 4 actions à mener en parallèle de la cannelle

La souris dans la maison cannelle reste une aide complémentaire. On utilise des bâtons, une coupelle de poudre ou des sachets en tissu, posés près des plinthes, sous l’évier ou autour d’un trou repéré. Inutile d’en mettre partout : il s’agit de cibler un passage précis, sans salir ni exposer enfants et animaux.

En parallèle, le vrai plan anti‑souris consiste à boucher les fissures et jours sous les portes, protéger la nourriture dans des boîtes hermétiques, vider la poubelle souvent et retirer croquettes ou graines la nuit. Au moindre signe d’infestation, des pièges posés le long des murs, puis un nettoyage humide des déjections, limitent les risques ; si les souris reviennent, un professionnel de la dératisation peut devenir indispensable pour éloigner les souris naturellement sur la durée.