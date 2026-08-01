Canicule 2026 : ce réglage de votre climatiseur qui évite la facture d’électricité qui explose, tout le monde l’ignore

Alors que la canicule s’installe et que l’électricité augmente, de plus en plus de Français allument la clim avec appréhension. Jusqu’où ce réflexe vital peut-il peser sur la facture d’été ?

Le thermomètre dépasse les 35 °C, les volets restent fermés et la télécommande du climatiseur attend sur la table basse. Dans un coin de la tête, une autre chaleur monte : celle de la prochaine facture d’électricité, déjà alourdie par les hausses des tarifs.

En France, près d’un quart des logements est désormais équipé d’une climatisation, parfois vue comme un luxe coupable en pleine canicule. Entre besoin de dormir, santé des plus fragiles et peur de « faire flamber » la note, une question revient : ce climatiseur va-t-il vraiment plomber le budget d’été ?

Canicule 2026 : pourquoi votre clim fait peur… et pourquoi il faut nuancer

Depuis le 1er août 2026, le tarif réglementé de vente de l’électricité a augmenté d’environ 2,5 %, soit près de 26 € par an pour un foyer moyen consommant 4,5 MWh. Dans ce contexte tendu, chaque kilowattheure compte et le duo climatiseur facture électricité fait peur.

Pourtant, l’Agence de la transition écologique rappelle que la climatisation reste minoritaire : environ 18 % des ménages en 2023, 24 % attendus en 2025. Et 6 foyers équipés sur 10 ne l’allument qu’aux pics de chaleur. Chez eux, la hausse viendra surtout de la façon d’utiliser l’appareil, pas seulement du fait d’en avoir un.

Réglages malins : 5 décisions qui changent la note sans renoncer à la fraîcheur

Premier réflexe gagnant : relever la température de consigne. L’ADEME recommande de régler la clim à 26 °C. Des études montrent qu’en passant de 23 à 26 °C, les besoins de froid peuvent être divisés par trois. L’air reste respirable, l’humidité baisse et le climatiseur pèse beaucoup moins dans la facture d’électricité.

Autres décisions clés : démarrer la clim avant que la pièce ne devienne étouffante, plutôt que de l’attaquer à 19 °C sur une chambre surchauffée ; fermer fenêtres, volets et portes des pièces non rafraîchies ; utiliser un ventilateur pour mieux répartir l’air frais et remonter la consigne d’un ou deux degrés ; activer le mode « Dry » quand il fait lourd mais pas caniculaire, et garder filtres et sorties d’air propres pour que l’appareil ne tourne pas à plein régime.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économie potentielle 20 à 40 € / mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En relevant la consigne à 26 °C, en fermant volets et portes et en limitant les sources de chaleur, le compresseur tourne beaucoup moins longtemps. Or un climatiseur mobile d’environ 1 kW consomme près de 8 kWh pour 8 heures de marche, quand un simple ventilateur reste autour de 0,4 kWh : chaque heure évitée fait baisser directement la note. 💡 Le petit plus : Faire un test sur deux jours avec le compteur Linky, l’un sans clim, l’autre avec vos nouveaux réglages, puis garder la capture de l’écart en kWh pour se motiver tout l’été. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Régler la clim sur 19–21 °C en rentrant dans un logement surchauffé, laisser une fenêtre entrouverte autour de la gaine et faire tourner l’appareil toute la journée portes ouvertes, même quand personne n’est là.

La méthode express pour calculer VOTRE coût de clim (en 2 minutes)

Pour estimer le prix de votre clim, la formule est simple : puissance en kW × heures d’utilisation × prix du kWh. Un climatiseur mobile de 1,5 kW utilisé 8 heures par jour pendant 30 jours consomme 360 kWh. Au tarif réglementé moyen de 0,194 € par kWh, cela fait environ 70 € pour un mois de canicule.

Appliquée à d’autres appareils, cette règle donne un ventilateur d’environ 50 W à près de 2 € par mois, un climatiseur mobile de 1 000 W autour de 47 € et un split réversible de 700 W à 33 € pour 8 heures par jour. Pour personnaliser ces montants, relevez la puissance sur l’étiquette, multipliez par vos heures réelles, puis contrôlez avec le compteur Linky en comparant une journée avec et sans clim. Même en usage intensif pendant une canicule, la hausse tourne souvent autour de 15 à 20 % sur la période, bien loin de l’idée d’une facture qui explose.