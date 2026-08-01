Machine à laver : ce recoin oublié qui m’a dégoûtée et ruine aussi tous vos draps « propres »

Vos draps sentent le renfermé alors qu’ils sortent tout doux de la machine ? Le jour où j’ai enfin tiré le bac à lessive, la vision de ce nid moisi a changé ma façon de laver mon lit.

Le linge sort, il sent la fleur de lessive, il est tout doux. Les draps se remettent sur le lit avec la satisfaction du propre. Puis, au moment de se coucher, une petite odeur de renfermé flotte autour de l’oreiller. Pas de tache, pas de trace, juste ce parfum douteux qui donne l’impression de dormir dans des draps restés trop longtemps humides.

Dans bien des foyers, le déclic arrive le jour où, après dix ans avec la même machine, le bac à lessive est enfin tiré à fond. Derrière le tiroir, pas de plastique blanc, mais une pâte grisâtre, des traînées noires et une odeur rance. De quoi être écœurée à l’idée que l’eau traverse cet endroit avant de toucher des draps censés être impeccables.

Dix ans sans tirer le bac à lessive : la découverte qui m’a dégoûtée de mes draps « propres »

En façade, ce bac paraît anodin, presque rassurant, puisqu’il reçoit de l’eau à chaque lavage. Pourtant, la zone cachée derrière le tiroir coche toutes les cases du nid à moisissures : humide, tiède, sombre, nourrie par les restes de lessive et d’assouplissant. Au fil des années, un film collant se forme, retient fibres et poussières, noircit les angles et transforme le tiroir en un bac à lessive moisi. Le plus troublant, c’est que l’eau qui entraîne la lessive vers le tambour passe d’abord par ce couloir encrassé, avant de venir rincer draps, taies et serviettes.

Nettoyage express : remettre à zéro le bac à lessive et son logement en 20 minutes

Pour assainir cette zone, une bassine, un peu de produit et vingt minutes suffisent. Remplir un récipient avec 1 litre d’eau bien chaude, 250 ml de vinaigre blanc et 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Retirer complètement le tiroir en appuyant sur le petit loquet, le laisser tremper puis frotter angles et dessous avec une vieille brosse à dents. Avec un chiffon imbibé de la même solution, nettoyer l’intérieur du logement, en insistant sur les rails et les arrivées d’eau, rincer, sécher, remonter le bac et lancer ensuite un cycle à vide chaud.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Relavages évités -50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En nettoyant le tiroir, son logement et les conduits, on retire le biofilm gras et moisi où s’accrochent résidus de lessive, bactéries et odeurs. L’eau qui traverse le bac n’entraîne plus ces saletés vers le tambour, les draps ne se recontaminent plus et la machine retrouve une vraie efficacité de lavage. 💡 Le petit plus : Ouvrir systématiquement le hublot et le tiroir après chaque lavage pour laisser sécher l’intérieur, même si la pièce est petite ou humide. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Surdoser lessive et assouplissant pour « parfumer » davantage : ce surplus forme une couche collante dans le bac, nourrit la moisissure et fait sentir mauvais le linge sur la durée.

Routine anti-moisi en 30 secondes après chaque machine

Une fois ce grand nettoyage fait, tout se joue dans de petits réflexes. Entre deux lessives, laisser toujours la porte du tambour et le tiroir entrouverts pour que l’humidité s’échappe. Essuyer rapidement le bac et son logement après les grosses machines, sortir les draps dès la fin du cycle et limiter les doses de lessive et d’assouplissant évite que le film collant ne se reforme.

Une fois par mois environ, un cycle à vide bien chaud entretient le reste de la machine. Les spécialistes rappellent qu’un programme annoncé à 60 °C, surtout en mode rapide ou éco, n’atteint pas toujours cette température assez longtemps. Mieux vaut donc réserver un vrai cycle long et chaud aux draps, serviettes et torchons, pour des textiles vraiment propres et une machine qui reste saine.