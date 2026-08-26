Si vous voyez cette petite mouche grise sur vos poireaux, faites aussitôt ce geste simple ou la récolte est fichue

À l’automne, la mouche mineuse du poireau peut anéantir jusqu’à 80 % d’un rang en quelques semaines. Si une petite mouche grise tourne déjà au-dessus de vos plants, un geste immédiat peut encore sauver la récolte.

Un petit nuage de moucherons plane au-dessus de vos rangs de poireaux, presque immobile. On se dit que ce n’est rien… Pourtant, cette scène a déjà signé la perte de récoltes entières, victimes de la mouche mineuse du poireau.

À l’approche de l’automne, ce petit insecte de 3 mm pond à toute vitesse, et ses larves creusent des galeries qui rendent les fûts spongieux et brunis. Si, ces jours-ci, vous voyez cette mouche tourner autour de vos poireaux, un geste rapide peut encore tout changer.

Cette petite mouche grise au-dessus de vos poireaux : le vrai signal d’alarme

La mouche mineuse du poireau, Phytomyza gymnostoma, a l’air anodine. Grise, à peine 3 mm, une petite tache jaune sur la tête, elle effectue des vols très courts, souvent stationnaires au-dessus du feuillage. On la confond facilement avec une mouche domestique, et c’est là que tout a commencé.

Les premiers dégâts se sont annoncés par de minuscules points blancs sur les feuilles : ce sont ses piqûres. Puis les larves ont creusé des galeries translucides vers le fût, qui devient mou, brun, parfois totalement pourri. Sur un rang non protégé, 60 à 80 % des plants peuvent y passer.

Pourquoi attendre octobre condamne souvent la récolte

Cette mouche suit deux générations par an, au printemps puis entre la fin de l’été et l’automne. C’est cette seconde vague qui a ravagé tant de poireaux d’hiver, car elle coïncide avec leur phase de grossissement. Une fois les larves dans le fût, aucun traitement ne les déloge vraiment. En couvrant seulement en octobre, nous avons souvent enfermé les larves déjà installées dans les fûts.

Nous avons tous déjà repoussé le voile au « week-end prochain ». Pourtant, dès que vous voyez ces vols stationnaires ou les premières piqûres, il faut agir dans la foulée : installer un voile anti-insectes à mailles fines, 0,8 mm maximum, bien tendu sur arceaux et surtout parfaitement enterré ou lesté sur tout le pourtour.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Plants sauvés 60 à 80 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La mouche mineuse pond sur les feuilles, jamais directement dans le sol. Le voile forme une barrière physique : les adultes ne touchent plus les poireaux, il n’y a donc ni œufs ni galeries dans les fûts. 💡 Le petit plus : Choisir une largeur suffisante pour couvrir aussi oignons, ail et ciboulette sécurise toute la famille des alliacées d’un seul geste. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Poser le voile en octobre, avec une maille trop large ou des bords non enterrés : les mouches sont déjà dedans ou passent dessous, et la récolte reste perdue.

Après le voile : les bons réflexes pour l’hiver et les années suivantes

Une fois vos rangs protégés, quelques habitudes consolident le travail : rotation de 3 à 4 ans sans alliacées au même endroit, paillage avec paille ou tontes sèches, buttage précoce, arrosage au pied le matin et destruction des poireaux trop attaqués, sans passer par le compost.

Sources Pleine Vie

«Poireaux beaucoup de jardiniers posent ce voile en octobre cest deja trop tard pour la recolte»