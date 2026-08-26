Votre vieux pommier semble en forme ? Ces 3 maladies discrètes peuvent vous obliger à l'arracher

Très planté dans les jardins français, le pommier domestique subit des attaques invisibles bien avant les feuilles noircies. Feu bactérien, chancre et oïdium, ces maladies du pommier bousculent vos récoltes plus vite qu’on ne l’imagine.

Dans beaucoup de jardins français, le vieux pommier est presque de la famille : cabane improvisée, confitures de septembre, première cueillette des enfants. Et pourtant, cet arbre chouchou peut décliner en quelques saisons sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi.

En cause, des maladies du pommier qui progressent d’abord dans le bois, les bourgeons ou les fleurs avant de laisser des traces visibles. Le trio feu bactérien, chancre européen et oïdium fait partie de ces menaces silencieuses, capables de faire dépérir, voire arracher, l’arbre préféré des jardins français.

Trois maladies du pommier qui avancent sans faire de bruit

La plupart des maladies du pommier viennent de champignons ou de bactéries. Elles se sont souvent installées bien avant que l’on remarque feuilles tachées, fruits déformés, rameaux qui sèchent ou écorce qui se fissure ; d’où l’importance d’un petit tour d’inspection régulier.

Le feu bactérien profite surtout de la floraison : les bactéries entrent par les fleurs, remontent dans les jeunes rameaux puis forment des chancres où elles passeront l’hiver. Le chancre européen, lui, s’infiltre par les plaies de taille ou de grêle et creuse lentement des plaies enfoncées dans l’écorce. L’oïdium du pommier enfin hiverne dans les bourgeons avant de recouvrir au printemps les jeunes pousses d’un feutrage blanc.

Les signes à surveiller et les erreurs que nous avons tous déjà commises

Nous avons tous déjà minimisé un pommier un peu « chiffonné ». Pourtant, ces trois maladies envoient vite des signaux forts : feu bactérien avec fleurs et pousses noircies, rameaux en crosse et suintements ; chancre avec plaies enfoncées et rameaux qui meurent ; oïdium avec feutrage blanc et feuilles tordues. En cas de feu bactérien, on taille large, on désinfecte et on alerte la région : aucun traitement miracle n’existe.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Temps gagné au jardin Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En observant régulièrement votre pommier et en taillant par temps sec, vous éliminez les premiers foyers de feu bactérien, de chancre et d’oïdium avant qu’ils ne se généralisent, ce qui réduit fortement la pression de maladies d’une année sur l’autre. 💡 Le petit plus : Noter dans un carnet ou sur votre téléphone les dates d’apparition des symptômes et les zones touchées permet de suivre l’évolution de l’arbre et d’ajuster vos gestes chaque saison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre une attaque spectaculaire avant d’intervenir, puis tailler à la hâte par temps humide, sans désinfection, ce qui propage champignons et bactéries sur les branches encore saines.

Routine annuelle : les bons réflexes pour garder votre pommier longtemps

Pour freiner ces maladies sur le long terme, la routine commence en hiver : tailler par temps sec, supprimer les rameaux chancrés quelques centimètres sous la zone marquée, enlever les pousses blanchâtres d’oïdium et toujours désinfecter le sécateur entre chaque coupe.

Au printemps, on aère la ramure pour éviter l’ambiance confinée que l’oïdium adore entre 15 et 25 °C, et l’on surveille de près la floraison. Autour du pommier, mieux vaut limiter les Rosacées très sensibles (cotoneaster, aubépine, pyracantha, amélanchier…) et, en cas de traitement, choisir uniquement des produits au soufre, bicarbonate ou extraits végétaux portant la mention « Emploi autorisé dans les Jardins », les produits classiques ayant été retirés de la vente aux particuliers depuis 2019.