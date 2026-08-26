Vos poules ne transpirent pas : ces 3 gestes méconnus peuvent les sauver du coup de chaleur cet été

En plein épisode de canicule, vos poules suffoquent bien avant vous, car elles ne transpirent pas et saturent dès 30 °C. Trois astuces méconnues permettent pourtant de limiter le coup de chaleur au poulailler sans transformer votre jardin en chantier.

Premier épisode de canicule, thermomètre qui flirte avec les 35 °C, et soudain vos poules restent plantées, bec ouvert, ailes écartées. Beaucoup de propriétaires se rassurent en pensant que ces volailles rustiques sont faites pour supporter la chaleur. En réalité, pas du tout.

Leur température interne tourne autour de 40 à 42 °C, et dès 30 °C, si l’air est lourd, le stress thermique commence. Les poules ne transpirent pas : elles ne comptent que sur leur respiration et leur comportement pour évacuer la chaleur, sous peine de poule coup de chaleur mortelle. Trois astuces simples, souvent méconnues au jardin, changent pourtant tout l’été.

Pourquoi vos poules saturent dès 30 °C ?

Une poule vit déjà à haute température, avec un corps autour de 40–42 °C. Comme elle n’a pas de glandes sudoripares fonctionnelles, aucun film de sueur ne vient la rafraîchir. Pour se refroidir, elle a haleté, gardé le bec ouvert, les ailes décollées du corps, cherché désespérément l’ombre et le moindre courant d’air.

Quand l’air dépasse 30 °C, surtout en poulailler peu ventilé, ce système atteint vite ses limites. Races lourdes, sujets très plumés, poules âgées ou poussins ont encore plus souffert ; au-delà de 42 °C ambiants, une exposition prolongée peut devenir létale. D’où l’importance, en pleine canicule, de protéger ses poules de la chaleur au quotidien.

Astuce n°1 et n°2 : de l’eau fraîche et un sol qui respire

Nous avons tous déjà rempli un seul abreuvoir le matin… qui s’est retrouvé tiède et boudé à midi. Première astuce méconnue : multiplier les points d’eau et les placer à l’ombre, dans des récipients clairs qui chauffent moins. L’eau a été changée plusieurs fois ; les abreuvoirs ont été nettoyés et répartis pour que chaque poule puisse boire sans bousculade.

Deuxième astuce : offrir un sol frais. Quand le parcours est en béton ou en graviers, les poules ne peuvent plus gratter pour atteindre une terre plus humide où elles s’allongent. On garde donc au moins une zone de terre meuble, ombragée, légèrement humidifiée le matin : ce « tapis de fraîcheur » reste agréable plusieurs heures sans se transformer en bourbier pour leurs pattes.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confort des poules Très bon 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les trois gestes remplacent la transpiration absente en apportant fraîcheur par l’eau, le sol et l’alimentation. 💡 Le petit plus : Installer un petit arbre ou une voile d’ombrage stabilise durablement la fraîcheur du parcours. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Asperger une poule en détresse avec de l’eau glacée ou la laisser sans ombre sur béton.

Astuce n°3 : de l’eau dans l’assiette, puis les bons réflexes

Troisième astuce, discrète mais redoutable en cas de canicule : proposer, en plus de l’aliment complet, des aliments riches en eau comme courgette, concombre ou pastèque sans pépins, donnés tôt le matin ou en soirée, puis retirés avant qu’ils ne fermentent.

En été, surveiller ses poules ne prend que quelques secondes : halètement intense, ailes écartées, démarche chancelante doivent alerter. On isole aussitôt l’animal au frais, avec de l’eau, on rafraîchit doucement ses pattes à l’eau tempérée, jamais glacée, et on consulte le vétérinaire si l’état ne s’améliore pas.