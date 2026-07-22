Sécheresse, restrictions d'eau : ce point d'eau malin remplace le bassin et change tout dans votre jardin cet été

Face aux sécheresses à répétition, de plus en plus de jardiniers troquent leur bassin traditionnel pour une fontaine de jardin. Et si ce point d’eau malin changeait aussi votre extérieur ?

Entre la sécheresse qui s’installe et les restrictions d’eau qui se répètent chaque été, le grand bassin de jardin a perdu un peu de sa superbe. Beaucoup de familles ont connu la bâche qui se perce, les algues qui envahissent tout et les mètres cubes d’eau à rajouter dès qu’il fait chaud.

À l’inverse, la fontaine de jardin transforme un coin d’herbe, une terrasse ou un patio en oasis sonore sans gros travaux ni gaspillage. Si l’idée d’un point d’eau reste un rêve, mais que le bassin vous fait peur, ce nouveau réflexe des paysagistes mérite qu’on s’y arrête.

Pourquoi la fontaine de jardin fait oublier le bassin traditionnel

Un bassin classique demande souvent terrassement, bâche ou coque préformée, parfois même maçonnerie, pour accueillir plusieurs milliers de litres d’eau. Pour un jardinier amateur, le chantier impressionne. La fontaine, elle, se contente d’un réservoir compact et d’une petite pompe qui fait circuler l’eau en circuit fermé.

Résultat, on obtient le même effet wahou qu’un bassin, avec beaucoup moins de contraintes :

installation rapide sur sol stable, sans pelleteuse ni gros outillage ;

volume d’eau réduit, donc remplissage et appoint bien plus raisonnables en période de sécheresse ;

entretien limité à un nettoyage ponctuel du réservoir et de la pompe ;

ambiance sonore douce qui masque les bruits de rue et invite au lâcher-prise.

Fontaine vs bassin : les pièges que nous avons tous déjà vus

Nous avons tous déjà admiré un bassin devenu, avec le temps, une mare verte pleine de moustiques. L’eau stagnante, les feuilles mortes, le soleil direct et l’absence de filtration ont souvent tout gâché. Avec une fontaine en circuit fermé, l’eau reste en mouvement, ce qui limite fortement moustiques et algues, tout en réduisant les besoins d’appoint, bienvenus quand les arrêtés préfectoraux restreignent l’usage de l’eau au jardin.

Autre erreur fréquente : sous-estimer l’emplacement. Une fontaine posée sous un grand arbre se couvre de feuilles, installée trop près de la chambre elle devient bruyante la nuit, placée sur un sol irrégulier elle finit de travers. Mieux vaut la voir depuis la maison, l’éloigner des zones de passage et vérifier l’accès à une prise extérieure dédiée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La fontaine de jardin utilise un petit volume d’eau recyclé en continu par une pompe immergée. L’eau circule en boucle dans un réservoir étanche : on limite les appoints, on évite la plupart des problèmes d’algues, de moustiques et de fuites typiques d’un grand bassin ouvert. 💡 Le petit plus : choisir un modèle solaire ou branché sur une prise extérieure aux normes NF C 15-100 permet de profiter du murmure de l’eau sans se soucier de la facture. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : transformer la fontaine en mini-bassin à poissons ou l’installer sur un sol instable, sous un arbre ou sans alimentation électrique adaptée.

Bien choisir et installer sa fontaine de jardin durablement

Pour un petit jardin ou une terrasse, une fontaine murale ou une colonne élancée en pierre reconstituée, fonte ou résine tient peu de place tout en structurant la déco. Dans un espace plus grand, une vasque posée au centre de la pelouse devient le nouveau point focal. On veille à adapter la puissance de la pompe au débit et à la hauteur d’eau souhaités, afin d’obtenir un filet zen plutôt qu’un geyser.

Côté pratique, une base parfaitement plane, un accès discret au câble, un modèle solaire si la prise manque et un simple rinçage mensuel du réservoir suffisent. L’hiver venu, la pompe est sortie de l’eau ou protégée du gel et la fontaine continue de dessiner un joli décor, même à l’arrêt.