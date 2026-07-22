Ce gâteau franc-comtois du vieux carnet : la recette ultra moelleuse à condition d’éviter ces 3 erreurs fatales

Transmis dans un carnet de famille franc-comtois, ce gâteau de ménage moelleux promet des goûters à la mie filante et au goumeau crémeux. Quels trois gestes simples changent tout sans transformer votre cuisine en boulangerie ?

Entre deux pages jaunies d’un carnet, quelques lignes tachées de crème font déjà sentir la fleur d’oranger et la mie encore tiède d’un goûter d’enfance.

Cette recette de gâteau de ménage franc-comtois promet un moment simple ; pâte briochée, crème épaisse, parfum de fleur d’oranger. On suit ce vieux carnet pour retrouver le moelleux généreux des goûters partagés.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la pâte briochée : 250 g de farine, 40 g de sucre, pincée de sel, 60 g de lait tiède, 7,5 g de levure, 1 œuf, 1 c. à soupe d’huile neutre, 1 c. à café de fleur d’oranger, 40 g de beurre très mou.

✅ Pour le goumeau crémeux : 1 œuf, 150 g de crème épaisse entière, 50 g de sucre, 1 c. à café de fleur d’oranger.

✅ Option beurre maison express : 50 cl de crème liquide entière froide, pincée de sel fin.

✅ Matériel : saladier, moule ou plat 24 cm, bocal avec couvercle.

Gâteau de ménage du vieux carnet : la version moelleuse

Nulle brioche intimidante ni robot ; ce gâteau de ménage moelleux repose sur une pâte levée douce, parfumée à la fleur d’oranger, recouverte d’un goumeau crémeux à la crème épaisse. On obtient une galette dorée à partager, souple au centre.

Les 3 gestes pour une mie filante

Le carnet insiste sur trois points. Lait tiède, environ 25–30 °C, pour réveiller la levure ; la pâte doit lever à l’abri des courants d’air, jusqu’à doubler. Pétrissage ensuite, assez long pour la rendre lisse et élastique, beurre très mou ajouté en dernier. Enfin, on étale en galette de 1,5 à 2 cm, on verse le goumeau, cuisson courte à 180 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger ingrédients secs, ajouter lait-levure, huile, œuf, fleur d’oranger. Technique : Pétrir 8 à 10 min, ajouter le beurre très mou en dernier. Cuisson : Laisser pousser 1 h, étaler en galette de 1,5–2 cm dans le moule. Finition : Fouetter le goumeau, napper la pâte, cuire 10–15 min à 180 °C jusqu’à dorure.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 45 🔍 Le secret de l’expert Le lait tiède réveille la levure, le pétrissage forme le gluten avant que le beurre ne l’enrobe, et le goumeau riche en crème retient l’humidité ; voilà ce qui garde la pâte gonflée et souple. ✨ Le twist gourmand : Secouer un beurre demi-sel maison dans un bocal, en 5 minutes, et en poser une lamelle sur chaque part tiède. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Lait trop chaud ou cuisson prolongée ; la brioche se tasse, le goumeau sèche, tout le moelleux disparaît.

Beurre maison express pour le gâteau de ménage

Ce gâteau de ménage traditionnel aime le beurre maison. Crème entière très froide dans un bocal à moitié rempli, secoué vivement jusqu’aux grains jaunes ; on rince à l’eau glacée, on sale. Le gâteau se garde 1 à 2 jours sous un torchon, puis se réchauffe quelques minutes au four.