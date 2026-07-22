Après la canicule, ne coupez plus vos fraisiers au hasard : cette hauteur précise change tout pour l’automne

Après une canicule, les fraisiers ont souvent triste mine : feuilles pendantes, taches brunes, fruits ratatinés. Beaucoup de jardiniers pensent alors avoir tout perdu ou se ruent sur l’arrosoir, persuadés que seule l’eau peut rattraper la saison.

La chaleur extrême épuise pourtant les plants et bloque leur floraison. Bonne nouvelle : un geste simple, réalisé à la bonne hauteur, peut agir comme un bouton “reset” sur les fraisiers remontants et relancer une vraie récolte d’automne.

Après la canicule, vos fraisiers sont surtout épuisés

Lorsque les températures s’envolent plusieurs jours, le feuillage des fraisiers se couvre de taches brunes, certaines feuilles sèchent complètement. Pause Maison rappelle que, dans ces conditions, les plants « n’ont plus les ressources énergétiques nécessaires pour développer de nouveaux fruits ». Continuer à arroser sans rien changer ne fait souvent qu’humidifier un sol déjà chaud.

En arrière-plan, deux ennemis grignotent ce qui reste d’énergie : le feuillage brûlé, qui ne nourrit plus la plante, et les stolons, ces tiges rampantes qui s’allongent au sol. En période de stress, chaque stolon pompe l’eau et les nutriments du pied-mère.

Le bon moment et la bonne hauteur : une coupe nette à 5 cm

L’intervention se fait juste après la vague de chaleur, dès que les journées redeviennent plus supportables. On agit de préférence le matin ou en fin de journée, quand le soleil cogne moins, pour limiter le stress supplémentaire sur des racines déjà éprouvées.

Sécateur propre en main, on taille alors net « à environ cinq centimètres de la terre », comme le conseille Pause Maison, en supprimant tout le feuillage grillé. Cette hauteur correspond à deux doigts au-dessus du sol et préserve le cœur du fraisier, qui doit rester vert.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Récolte d’automne jusqu’aux premières gelées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant le feuillage brûlé à environ 5 cm du sol et en supprimant les stolons, toute la sève est redirigée vers le cœur du plant ; associé à un sol paillé et bien arrosé au pied, cela déclenche rapidement une nouvelle feuillaison puis la floraison. 💡 Le petit plus : Dans les jours qui suivent la taille, installer un léger voile d’ombrage aux heures les plus chaudes protège le feuillage tendre et évite qu’une nouvelle montée de température ne casse l’élan de reprise. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tailler trop bas en blessant le collet ou laisser le sol nu après la coupe, au risque de brûler les racines et d’annuler toute chance de récolte d’arrière-saison.

Arrosage et paillage : le duo qui déclenche la récolte d’automne

Après cette coupe courte, la terre apparaît nue et se dessèche très vite. Une couche généreuse de paillage végétal, avec du foin, du broyat ou des cosses, garde la fraîcheur, freine l’évaporation et limite la levée d’herbes concurrentes, comme le rappelle Binette & Jardin.

Sur ce sol protégé, on arrose lentement au pied, sans mouiller le feuillage, jusqu’à ce que la terre soit humide en profondeur. Par temps doux, un arrosage tous les 7 à 10 jours peut suffire ; s’il fait encore chaud, plusieurs apports par semaine gardent le sol frais sans l’immerger, et de nouvelles feuilles suivies de fleurs repartent rapidement.