Ce coup de ciseaux sur votre basilic grillé par la canicule peut encore le sauver avant la fin de l’été

Sur les balcons français, la canicule transforme les pots de basilic en herbes sèches en quelques jours. Pourtant, un simple coup de ciseaux bien placé peut tout changer avant l’automne.

Sur le balcon de votre potager urbain, le pot de basilic qui sentait bon la tomate-mozza hier encore ressemble aujourd’hui à une botte de foin : feuilles grillées, tiges ramollies, terre brûlante. Avec les canicules qui s’enchaînent et des journées à plus de 35 °C, la scène devient tristement banale.

Bonne nouvelle : même si le dessus semble cuit, ce n’est pas forcément la fin de votre plant. Souvent, les racines restent bien vivantes et ne demandent qu’un signal clair pour se remettre au travail. Ce signal, c’est un coup de ciseaux précis… encore faut-il savoir où couper.

Pourquoi la canicule fait “cuire” votre basilic en pot

Le basilic (Ocimum basilicum) est composé à près de 85 % d’eau ; ses feuilles fines se vident en quelques heures quand le pot se transforme en mini-four sur une dalle de béton. La terre chauffe, l’humidité s’évapore, les tissus se déshydratent et le feuillage se recroqueville.

En période de canicule, avec des nuits qui restent chaudes, la plante n’a plus de pause fraîcheur. Elle concentre alors toute son énergie sur le système racinaire pour survivre et “sacrifie” le dessus. Résultat : tiges noircies, feuilles grillées… mais un cœur encore capable de repartir.

Le coup de ciseaux au bon endroit qui relance les feuilles

Avant tout, vérifiez que le plant est sauvable : en grattant légèrement une tige avec l’ongle, un vert clair indique qu’elle vit encore. Sur ces tiges, repérez un “double nœud” : un point de la tige où partent deux petites feuilles opposées, même minuscules.

La règle d’or consiste à donner un coup de ciseaux net juste au-dessus de ce nœud à deux feuilles, à 2 ou 3 mm. Ce geste bloque la montée en fleurs, redirige la sève vers les bourgeons latéraux et déclenche de nouvelles ramifications, plus denses, prêtes à produire un feuillage sain. Faites-le avec des ciseaux propres, de préférence le matin ou en soirée.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Délai moyen de repousse 7 à 14 jours 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant juste au-dessus d’un nœud à deux feuilles, on supprime la partie brûlée et la pointe prête à fleurir. La sève se concentre alors dans les deux bourgeons cachés, qui se réveillent et forment vite de nouvelles tiges feuillues. 💡 Le petit plus : laisser deux ou trois petites feuilles intactes par tige aide la plante à refaire de la photosynthèse sans s’épuiser. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tailler sous le nœud puis arroser à grande eau avant de remettre aussitôt le pot en plein soleil : les racines, asphyxiées, pourrissent au lieu de relancer le feuillage.

Les bons soins après la taille pour une jungle de basilic en septembre

Juste après la taille, mettez le pot à l’ombre claire pendant quelques jours, loin du mur brûlant ou de la rambarde en métal. Arrosez doucement au pied, sans détremper, dès que la surface sèche, puis ajoutez une petite poignée de compost pour nourrir la repousse.

En quelques jours, de minuscules pousses apparaissent au niveau des nœuds coupés ; au bout d’une à deux semaines, le plant retrouve du volume et vous pouvez recueillir de nouveau quelques feuilles. Pour la suite de l’été, privilégiez la mi-ombre, un pot bien isolé de la chaleur et de petits pincements réguliers.