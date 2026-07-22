Apéro d’été : cette recette de bouchées au poulet citronné fait de l’ombre au plat principal en moins de 45 minutes

Prochain apéro à la maison, ces mini pitas au poulet citronné promettent de voler la vedette au plat principal. Entre marinade express, yaourt aux herbes et montage malin, tout se joue dans quelques détails.

Soir d’été, verres qui tintent, herbes fraîches dans l’air. Au centre, un plateau de mini pitas dorées, pain souple, poulet au citron, sauce au yaourt qui déborde.

Objectif : un apéro qui fait de l’ombre au plat principal. Des mini pitas au poulet citronné servies froides, juteuses, avec une sauce verte relevée et un pain moelleux. Tout se joue sur poulet, sauce et montage.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Poulet citronné : 500 g de blanc de poulet, 1 citron, 3 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à s. de miel, 2 gousses d’ail, paprika, cumin, sel, poivre.

✅ Sauce yaourt : 250 g de yaourt grec, jus et zeste de citron, 1 c. à s. de miel, 1 c. à s. de moutarde douce, persil, menthe, ciboulette, sel, poivre.

✅ Montage : 12 mini pitas, petite sucrine ou romaine, un peu de zeste de citron en plus.

✅ Croquant : un peu d’oignon rouge et quelques pickles au choix.

Mini pitas au poulet citronné : l’apéro qui éclipse le plat principal

En format bouchées, ces mini pitas poulet citron yaourt offrent environ 24 pièces pour 6 à 8 personnes. Servies froides, elles misent sur poulet mariné, salade croquante et sauce au yaourt parfumée : un plateau qu’on finit avant même que le plat arrive.

Marinade et cuisson : un poulet froid mais moelleux

Tout se joue dans une marinade citronnée courte : 20 à 30 min au frais suffisent, maxi 2 h. Ensuite, on saisit le poulet 6 à 8 min à la poêle, puis on couvre 5 min hors du feu. Les jus se stabilisent, le blanc reste moelleux, même servi froid.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le poulet en dés, le mélanger à la marinade citron, huile, miel, ail, épices, sel, poivre. Technique : Après 20 à 30 min, saisir le poulet dans une poêle chaude huilée jusqu’à doré. Cuisson : Couper le feu, couvrir 5 min, laisser tiédir, puis préparer la sauce au yaourt aux herbes. Finition : Réchauffer légèrement les mini pitas (3 à 4 min à 150 °C), garnir de salade, poulet refroidi, sauce, croquant et un peu de zeste.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Le duo sel–miel agit comme une petite saumure : la viande garde l’humidité. Le citron vient surtout du zeste, aromatique mais doux. Yaourt grec épais et salade au fond forment une barrière étanche, pain souple garanti. ✨ Le twist gourmand : Finir avec feta, pickles d’oignon rouge et une pincée de zaatar sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter les pitas trop tôt : au bout d’une heure, pain mou, salade flétrie et sauce qui a tout noyé.

Montage, service et variantes autour des mini pitas

On serre les bouchées sur une planche, avec sauce et quartiers de citron. Poulet et sauce au frais ; on réchauffe pitas et on monte dans les 20 à 30 min avant service : les bouchées pita poulet apéro restent nettes.

Version plus légère : même garniture roulée dans des feuilles de romaine croquantes, façon mini wraps bien frais pour alterner avec les pitas.