Ne servez plus de mojito en juillet : ce cocktail bleu azur à la vodka, ultra frais, va bouleverser vos apéros

En plein mois de juillet, le mojito sature vos apéros et votre évier. Ce long drink bleu azur à la vodka promet un rituel bien plus express.

Fini le mojito de plage : ce cocktail bleu azur à la vodka va devenir la star de vos apéros de juillet

Le parfum de menthe écrasée, le sucre qui colle au pilon, la glace qui fond trop vite… En juillet, le mojito de plage a souvent un goût de déjà-vu. Pendant que la terrasse prend la chaleur, on rêve d’un verre plus net, plus frais, qui arrive à table sans demander dix minutes de bricolage.

Bonne nouvelle : il existe un cocktail bleu azur à la vodka, ultra simple, qui rafraîchit avant même la première gorgée. Sa robe de lagon, ses bulles nerveuses et son côté citronné balayent l’effet sirop. En deux gestes de mixologue et un seul passage en supermarché, l’apéro de juillet change de couleur.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 160 ml de vodka neutre

✅ 80 ml de curaçao bleu

✅ 80 ml de jus de citron frais

✅ 400 ml de limonade bien froide + environ 500 g de glace pilée

Pourquoi ce cocktail bleu azur va détrôner le mojito cet été

D’ailleurs, on garde ce que l’on aime dans le mojito – fraîcheur, décontraction, grands verres pleins de glace – sans la menthe à rincer ni le sucre à écraser. Ce long drink bleu azur se prépare directement dans le verre, en moins de deux minutes, avec quatre ingrédients courants, et un équilibre net entre acidité, bulles et douceur.

Les bons ingrédients pour un bleu azur net, frais et pas trop sucré

Le secret d’un cocktail bleu azur à la vodka qui reste désaltérant, c’est de traiter chaque ingrédient comme un réglage précis. Une vodka neutre sert de base, le curaçao bleu apporte la couleur et une touche d’orange, le citron frais resserre le tout, et la limonade bien froide allonge sans alourdir.

Avec les ratios 40/20/20/100 par verre, on garde un bleu lumineux et un goût clair. Une simple rondelle de citron réveille les arômes sans sucre en plus.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre les verres au frais quelques minutes, puis les remplir entièrement de glace pilée. Technique : Verser dans chaque verre la vodka, le curaçao bleu et le jus de citron. Cuisson : Mélanger brièvement, puis compléter en filet avec la limonade très froide. Finition : Goûter, ajuster en citron ou sucre si besoin, ajouter la déco et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 2 min 🔍 Le secret de l’expert Glace généreuse, vrai citron et limonade ajoutée en dernier assurent fraîcheur, bulles vives et couleur précise. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un trait de curaçao par du Cointreau, ou mélanger limonade et eau gazeuse moitié-moitié. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Secouer la limonade ou trop charger en curaçao : cocktail sans bulles, lourd et sucré.

Variantes et service pour un apéro de juillet bleu azur

Plus de limonade pour alléger, sirop bleu sans vodka pour les enfants, carafe prête avant l’arrivée des invités.