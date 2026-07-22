Ce dessert vanille maison sans additifs va vous faire oublier tous les liégeois du rayon frais cet été

Vous en avez assez des liégeois fades du rayon frais ? Ce liégeois à la vanille maison, ultra onctueux et prêt d’avance au frigo, change vos desserts d’été.

Oubliez le rayon frais : ce liégeois onctueux à la vanille va devenir votre nouvelle addiction de l’été

Premier signe du dessert de l’été : l’odeur de vanille chaude qui envahit la cuisine, puis se change en crème froide, lisse. Sous la cuillère, la texture rappelle les pots du rayon frais, sans la liste d’additifs.

On parle ici d’un liégeois à la vanille maison en verrines, qui attend sagement au réfrigérateur pour les fins de repas ou les goûters. Le genre de dessert que tout le monde réclame et qui fait oublier les versions industrielles.

Les ingrédients indispensables ✅ Crème vanille : 500 ml de lait entier, 3 jaunes d’œufs, 60 g de sucre

✅ Texture et parfum : 25 g de fécule de maïs, 1 gousse de vanille, 1 pincée de sel

✅ Chantilly : 200 ml de crème liquide entière 30 % MG très froide, 20 g de sucre glace

✅ Finition : 1 c. à café de mascarpone, copeaux de chocolat, noisettes ou filet de caramel

Pourquoi ce liégeois maison enterre ceux du rayon frais

Avec le trio lait entier, jaunes d’œufs et fécule de maïs, on obtient une crème qui nappe la cuillère sans effet flan. Pas besoin de gélatine : la texture reste souple, veloutée, terriblement régressive.

Différence majeure : une vraie gousse de vanille, infusée dans le lait jusqu’au frémissement, offre un goût net, sans arrière‑note artificielle. Servi très froid, ce liégeois à la vanille maison rafraîchit autant qu’il réconforte.

Recette pas à pas du liégeois à la vanille maison

Pour réussir ce dessert, on respecte surtout deux règles : une cuisson douce, en remuant sans s’arrêter, et un vrai repos au réfrigérateur. Avec ces bases, le pas‑à‑pas devient très simple, même pour une première crème dessert maison.

Les étapes de préparation Préparation : Fendre la gousse, chauffer le lait avec vanille et sel jusqu’au frémissement. Technique : Fouetter jaunes, sucre, fécule ; verser le lait chaud en filet, fouetter. Cuisson : Cuire à feu moyen en remuant sans cesse jusqu’à épaississement, crème nappante. Finition : Verser en verrines, filmer au contact, refroidir, réfrigérer, coiffer de chantilly ferme.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + 2 à 4 h au frais 🔍 Le secret de l’expert L’onctuosité vient du lait entier, des jaunes cuits doucement et de la fécule. Ensemble, ils donnent une crème stable, lisse, sans gélatine. Le twist gourmand : Pour une touche double couche, verser un filet de caramel ou chocolat au fond des verrines. LE GESTE INTERDIT : Ne jamais faire bouillir la crème après jaunes et fécule ; sinon texture granuleuse, impossible à rattraper.

Variantes fraîches & toppings pour l’été

On mise sur les toppings : copeaux de chocolat noir, noisettes torréfiées, éclats de biscuit, ajoutés juste avant service. Le contraste croquant‑fondant réveille la douceur de la crème vanille glacée.

Pour alléger, on réduit le sucre et on ajoute des fruits frais au dressage. Les verrines se gardent deux jours au frais ; la chantilly, elle, reste plus jolie montée le jour J.