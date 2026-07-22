Ce dessert vanille maison sans additifs va vous faire oublier tous les liégeois du rayon frais cet été
Vous en avez assez des liégeois fades du rayon frais ? Ce liégeois à la vanille maison, ultra onctueux et prêt d’avance au frigo, change vos desserts d’été.
Oubliez le rayon frais : ce liégeois onctueux à la vanille va devenir votre nouvelle addiction de l’été
Premier signe du dessert de l’été : l’odeur de vanille chaude qui envahit la cuisine, puis se change en crème froide, lisse. Sous la cuillère, la texture rappelle les pots du rayon frais, sans la liste d’additifs.
On parle ici d’un liégeois à la vanille maison en verrines, qui attend sagement au réfrigérateur pour les fins de repas ou les goûters. Le genre de dessert que tout le monde réclame et qui fait oublier les versions industrielles.
Les ingrédients indispensables
- ✅ Crème vanille : 500 ml de lait entier, 3 jaunes d’œufs, 60 g de sucre
- ✅ Texture et parfum : 25 g de fécule de maïs, 1 gousse de vanille, 1 pincée de sel
- ✅ Chantilly : 200 ml de crème liquide entière 30 % MG très froide, 20 g de sucre glace
- ✅ Finition : 1 c. à café de mascarpone, copeaux de chocolat, noisettes ou filet de caramel
Pourquoi ce liégeois maison enterre ceux du rayon frais
Avec le trio lait entier, jaunes d’œufs et fécule de maïs, on obtient une crème qui nappe la cuillère sans effet flan. Pas besoin de gélatine : la texture reste souple, veloutée, terriblement régressive.
Différence majeure : une vraie gousse de vanille, infusée dans le lait jusqu’au frémissement, offre un goût net, sans arrière‑note artificielle. Servi très froid, ce liégeois à la vanille maison rafraîchit autant qu’il réconforte.
Recette pas à pas du liégeois à la vanille maison
Pour réussir ce dessert, on respecte surtout deux règles : une cuisson douce, en remuant sans s’arrêter, et un vrai repos au réfrigérateur. Avec ces bases, le pas‑à‑pas devient très simple, même pour une première crème dessert maison.
Les étapes de préparation
- Préparation : Fendre la gousse, chauffer le lait avec vanille et sel jusqu’au frémissement.
- Technique : Fouetter jaunes, sucre, fécule ; verser le lait chaud en filet, fouetter.
- Cuisson : Cuire à feu moyen en remuant sans cesse jusqu’à épaississement, crème nappante.
- Finition : Verser en verrines, filmer au contact, refroidir, réfrigérer, coiffer de chantilly ferme.
Variantes fraîches & toppings pour l’été
On mise sur les toppings : copeaux de chocolat noir, noisettes torréfiées, éclats de biscuit, ajoutés juste avant service. Le contraste croquant‑fondant réveille la douceur de la crème vanille glacée.
Pour alléger, on réduit le sucre et on ajoute des fruits frais au dressage. Les verrines se gardent deux jours au frais ; la chantilly, elle, reste plus jolie montée le jour J.
En bref
- 🍮 Été, cuisine maison et envie de frais : ce liégeois à la vanille maison promet une texture crémeuse façon rayon frais, sans additifs.
- 🥄 La crème vanille se prépare avec lait entier, jaunes d’œufs et Maïzena, avant d’être coiffée d’une chantilly ferme et aérienne à la crème entière.
- 🍫 Entre temps de repos au réfrigérateur, toppings croquants et petit geste interdit en cuisson, ce dessert cache encore quelques surprises pour les gourmands.
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