Ce curry de crevettes au lait de coco prêt en moins de 20 min m’a fait désinstaller mes applis de livraison

En 20 minutes, ce curry de crevettes au lait de coco transforme un soir de semaine fatigué en repas façon resto à la maison. Quel est le geste qui change tout sans rallonger la recette ?

Une poêle chaude, une base oignon–ail–gingembre qui frémit, puis ce nuage de lait de coco qui s’enrichit de curry : l’odeur envahit la cuisine avant même que l’on sorte les bols. La sauce devient dorée, onctueuse, presque nappante, et on sait déjà que le repas aura des airs de resto asiatique.

C’est exactement ce que promet ce curry de crevettes au lait de coco ; un plat de soir pressé qui a le goût d’une commande, sans l’attente ni les frais cachés. En moins de 20 minutes, la table est dressée et l’appli de livraison reste fermée. Reste une question : comment obtenir ce résultat si rapidement, sans stress ni liste d’ingrédients interminable ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de crevettes décortiquées (crues ou cuites)

✅ 400 ml de lait de coco entier (1 boîte)

(1 boîte) ✅ 2 c. à s. de pâte de curry jaune ou rouge, ou 2 c. à c. de curry en poudre

✅ 1 oignon, 2 gousses d’ail, 2 cm de gingembre, 1 citron vert, 200 g de riz basmati, huile neutre, sel, poivre, sauce soja ou nuoc-mâm, coriandre fraîche

Pourquoi ce curry de crevettes remplace vos applis de livraison

Après une journée chargée, le réflexe est souvent le même : ouvrir l’appli et faire défiler les menus. Pourtant, entre les frais, le délai et les plats parfois tièdes, le plaisir n’est pas toujours au rendez-vous. Avec ces crevettes au curry lait de coco, on change la donne en un quart d’heure.

La liste de courses tient sur un post-it, le temps de cuisson aussi. On lance le riz, on prépare la base aromatique, et le curry est prêt avant même la fin du minuteur. D’ailleurs, en utilisant des crevettes surgelées achetées en promotion, on obtient un plat parfumé et généreux pour quelques euros par personne, façon curry de crevettes comme au restaurant.

Pas-à-pas : le curry de crevettes au lait de coco qui ne rate jamais

Tout repose sur trois gestes : faire suer l’oignon, l’ail et le gingembre sans les brûler, réveiller la pâte de curry 30 secondes dans l’huile, puis laisser le lait de coco réduire à léger frémissement. La sauce s’épaissit naturellement, les arômes se lient.

Les crevettes arrivent en dernier. Crues, elles cuisent en 2 à 3 minutes ; déjà cuites, on les réchauffe à peine. Un filet de citron vert, un trait de sauce soja ou de nuoc-mâm pour l’umami, quelques feuilles de coriandre, et le plat passe de “bon” à “addictif”.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer et lancer 200 g de riz basmati dans une eau bouillante salée. Émincer l’oignon, râper l’ail et le gingembre, préparer les crevettes. Technique : Faire revenir oignon, ail et gingembre 2 minutes dans 1 c. à s. d’huile à feu moyen, sans coloration. Ajouter la pâte ou la poudre de curry et mélanger 30 secondes pour réveiller les épices. Cuisson : Verser les 400 ml de lait de coco, porter à frémissement doux 3 à 4 minutes pour obtenir une légère réduction de sauce. Saler, poivrer, ajouter éventuellement 1 c. à c. de sauce soja ou de nuoc-mâm. Finition : Ajouter les crevettes ; 2 à 3 minutes si elles sont crues, 1 minute si elles sont déjà cuites. Couper le feu, presser le citron vert, parsemer de coriandre, servir aussitôt sur le riz avec beaucoup de sauce.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert En chauffant la pâte ou la poudre de curry quelques secondes dans la matière grasse, les huiles essentielles se libèrent et se lient au lait de coco, riche en gras. La sauce gagne en profondeur, sans être plus lourde. L’acidité du citron vert rééquilibre le tout et allège la perception du gras, tandis que la cuisson minute des crevettes préserve des protéines juteuses, jamais caoutchouteuses. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques lamelles de poivron ou de courgette en même temps que la base aromatique, puis parsemer le plat servi de noix de cajou ou de cacahuètes concassées et grillées à sec ; on obtient couleur, croquant et parfum de restaurant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser bouillir fortement la sauce ou oublier les crevettes plus de 3 minutes dans un bouillon vif ; la sauce peut trancher et les crevettes deviennent dures.

Variantes express et version “healthy”

Ce curry se prête à toutes les humeurs du frigo. On peut remplacer une partie des crevettes par des dés de poisson, du poulet ou des pois chiches pour une assiette plus légère mais bien rassasiante. D’ailleurs, ajouter carottes, courgettes, poivrons ou haricots verts permet d’augmenter la part de légumes sans changer la méthode.

Pour une version plus douce, on opte pour un lait de coco allégé et on force un peu sur les légumes et les légumineuses. La sauce seule se prépare en avance et se garde 2 jours au réfrigérateur ; on réchauffe à feu doux et on ajoute les crevettes au dernier moment. Ce même curry se marie aussi très bien avec nouilles sautées, quinoa ou pain plat, selon l’envie du soir.