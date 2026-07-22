Ce dessert anti-canicule au melon et à la menthe, sans cuisson et prêt en 10 minutes, va vous sauver l’été

En plein été, ce dessert melon menthe sans cuisson promet une vraie bouffée d’air frais avec un simple mixeur sur le plan de travail. En quelques gestes précis, une soupe glacée façon restaurant apparaît… à condition de respecter deux détails souvent négligés.

Un melon, quelques feuilles de menthe, un mixeur : le dessert le plus rafraîchissant de l’été ne demande aucune cuisson

Sur la table chauffée par le soleil, un melon s’ouvre en deux et embaume la cuisine. On froisse quelques feuilles de menthe, on sort le mixeur, et la promesse est simple : un dessert glacé, sans four, servi avant que la chaleur ne retombe.

Cette soupe de melon glacée à la menthe est le dessert melon menthe sans cuisson par excellence : trois ingrédients, aucune cuisson, dix minutes de préparation. Reste à éviter la purée fade ou trop liquide ; tout se joue sur le choix du fruit et la gestion du froid.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 gros melon bien mûr (≈ 1 kg, 600 à 700 g de chair)

✅ 12 à 15 feuilles de menthe fraîche

✅ 1 à 2 c. à soupe de jus de citron + 1 pincée de sel fin

✅ 6 à 8 glaçons ou 120 ml d’eau très froide + 1 à 2 c. à soupe de miel ou sirop d’agave (optionnel)

Le dessert anti canicule melon menthe qui change tout

Le melon mûr a plus de chair et de parfum que la pastèque ; mixé, il donne un dessert qui cale mieux tout en restant très frais. Associé à la menthe fraîche, au jus de citron et à une pointe de miel, on obtient une soupe froide à la fois désaltérante et gourmande.

La recette express en 10 minutes, sans cuisson

On commence par mettre dans le mixeur la chair de melon, les feuilles de menthe, le jus de citron, la pincée de sel et, seulement si besoin, un peu de miel. On mixe longuement, jusqu’à disparition complète des morceaux, avant d’ajouter les glaçons pour obtenir une texture vraiment soyeuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper le melon, ôter les graines, détailler la chair en cubes. Technique : Mettre melon, menthe, citron, sel et miel dans le mixeur, mixer finement. Cuisson : Ajouter les glaçons ou l’eau très froide, mixer jusqu’à une soupe de melon glacée lisse. Finition : Verser en verrines, couvrir, réfrigérer au moins 30 minutes puis servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + 30 min 🔍 Le secret de l’expert Un mixage long sans eau, puis les glaçons en fin de préparation, donnent une texture presque crémeuse et un goût de melon très net. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de yaourt grec et finir avec pistaches concassées et zeste de citron vert. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de trop diluer avec l’eau ou d’utiliser un melon pas assez mûr ; le dessert paraîtrait fade.

Granité, version crémeuse : trois variantes faciles

Pour un granité, on étale la soupe dans un plat, on congèle 1 à 2 heures puis on gratte à la fourchette. On peut aussi remplacer un tiers du melon par de la pastèque pour une soupe plus légère. En version crémeuse, on ajoute deux cuillerées de yaourt grec au mixeur. Au service, des toppings croquants – pistaches, amandes torréfiées ou biscuits émiettés – apportent du contraste.