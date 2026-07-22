Ce clafoutis aux nectarines ultra frais va remplacer tous vos desserts d’été (si vous évitez ce piège courant)

Envie d’un dessert d’été aux nectarines vraiment léger, qui sort du four en 10 minutes et met tout le monde d’accord ? Ce clafoutis nectarine facile cache deux gestes simples pour rester ultra moelleux et rafraîchissant.

Sur la table encore tiède du dîner, on pose ce grand plat doré qui sent le beurre et la nectarine chaude. La surface forme une fine croûte caramélisée, tandis qu’à la coupe, l’intérieur révèle une texture moelleuse qui ondule légèrement. On sait déjà que les assiettes vont se vider en silence satisfait.

Ce clafoutis nectarine facile se prépare en 10 minutes chrono, avec ce qu’on a presque toujours au frais. L’appareil léger, les fruits juteux et le passage au réfrigérateur en font le dessert d’été aux nectarines qu’on ressort sans réfléchir, soir après soir. Reste à maîtriser deux ou trois gestes pour qu’il rafraîchisse vraiment toute la tablée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de nectarines mûres mais fermes, non épluchées

✅ 3 œufs, 90 g de sucre en poudre, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 80 g de farine, 30 cl de lait entier , 1 pincée de sel

, 1 pincée de sel ✅ 30 g de beurre doux fondu, cassonade et 25 g d’amandes effilées

Le clafoutis à la nectarine qu’on refait tout l’été

Pour un clafoutis aux nectarines ultra facile qui se tient sans être lourd, on mise sur des nectarines mûres mais fermes, coupées en quartiers de nectarines réguliers. Elles gardent une belle forme à la cuisson et déposent juste ce qu’il faut de jus dans l’appareil à clafoutis.

Autour, la base reste minimaliste : œufs, sucre, farine, lait entier et un peu de beurre fondu. Versé dans un plat à gratin beurré et sucré, ce mélange donne une dorure uniforme, un cœur fondant et un dessus légèrement croustillant. On obtient un clafoutis moelleux aux fruits d’été, parfait en dessert rapide pour grande tablée.

Les gestes clés pour un clafoutis aux nectarines inratable

Pour un appareil à clafoutis léger, on prend le temps de blanchir les œufs et le sucre : ce fouettage crée une mousse qui gonfle au four. Ensuite, on verse le lait progressivement pour éviter les grumeaux, puis le beurre fondu. La pâte doit rester fluide, légèrement nappante, gage d’une texture moelleuse et encore un peu tremblotante au centre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 180 °C, chaleur traditionnelle ; beurrer et sucrer le plat à gratin, disposer les quartiers de nectarines côté bombé vers le haut. Technique : Dans un saladier, blanchir les œufs et le sucre avec le sucre vanillé, ajouter farine et sel, puis le lait en filet et le beurre fondu. Cuisson : Verser l’appareil à clafoutis sur les fruits, parsemer de cassonade et d’amandes effilées, enfourner 35 à 40 min jusqu’à belle croûte caramélisée. Finition : Laisser tiédir 15 à 20 min ; pour un effet ultra frais, refroidir complètement puis réfrigérer 1 à 2 h.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 à 50 min 🔍 Le secret de l’expert On obtient un clafoutis léger en blanchissant longuement œufs et sucre, puis en gardant un centre légèrement tremblotant à la sortie du four. Les nectarines non épluchées, bien rangées, gardent leur tenue et concentrent la saveur sous la fine croûte caramélisée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste de citron finement râpé dans l’appareil et servir le clafoutis bien frais avec une cuillerée de yaourt grec citronné. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcharger le plat en nectarines trop mûres ou prolonger la cuisson jusqu’à cœur sec ; on perdrait la texture moelleuse et l’effet dessert d’été rafraîchissant.

Variantes rafraîchissantes et idées anti-gaspillage

Ce clafoutis supporte bien les fantaisies : on peut remplacer un tiers des nectarines par des abricots ou des prunes, ou glisser une poignée de myrtilles. Les restes se gardent deux jours au réfrigérateur, bien filmés, et se servent très froids, voire poêlés en cubes avec des fruits frais pour un brunch d’été plein de caractère.