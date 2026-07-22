Cette carotte ronde qui adore les sols ingrats va transformer votre balcon, si vous évitez cette erreur de semis

Dès le printemps, la carotte parisienne attire les jardiniers avec ses petites racines rondes, idéales en sol lourd ou sur balcon. Quels choix de semis et d'arrosage permettent vraiment de la réussir ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Daucus carota subsp. sativus 🌸 Nom courant Carotte parisienne, carotte ronde du Marché de Paris 📏 Dimensions 20 à 30 cm de haut (feuillage) x racine ronde de 3 à 5 cm de diamètre ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre légère ❄️ Rusticité Culture annuelle, racines tolérant des gelées légères (jusqu’à env. -5 °C en sol drainé) 🍂 Feuillage Caduc, vert vif, finement découpé

On a tous en tête la longue carotte orange, bien rangée au potager. Puis un jour, on tombe sur cette petite boule couleur feu, à mi-chemin entre une bille et une balle de ping-pong, et on se demande si ce n’est pas un légume oublié sorti d’un vieux marché parisien.

Cette carotte toute ronde existe bel et bien : c’est la carotte parisienne, aussi appelée carotte ronde du Marché de Paris. Variété ancienne, ultra mignonne dans l’assiette, elle a surtout un vrai talent pour pousser là où les autres échouent. Comment la réussir, en pleine terre comme en pot sur le balcon ?

Carotte parisienne, la petite ronde qui aime les sols difficiles

La carotte Marché de Paris se distingue par ses racines sphériques de 3 à 5 cm de diamètre. Courte et trapue, elle ne s’enfonce pas profondément, ce qui lui permet de bien se développer dans un sol lourd, caillouteux ou peu profond, là où les carottes longues se tordent ou se dédoublent. Sa chair est douce, très sucrée, délicieuse crue à croquer ou rôtie entière.

Autre atout majeur, sa précocité : la récolte intervient en général entre 60 et 80 jours après le semis, plus vite que les variétés longues. C’est donc une excellente candidate pour les petits potagers urbains, les jardiniers pressés… et les enfants, ravis de déterrer ces mini-boules oranges presque sans attendre.

Semis et entretien : les gestes qui font des carottes bien rondes

Nous avons tous déjà déterré des carottes fourchues ou rabougries. Pour éviter ça avec la carotte parisienne, la préparation du sol change tout. Ameublissez la terre sur 15 cm, retirez cailloux et grosses mottes, et évitez tout apport de fumier ou de compost frais juste avant le semis, source de déformations. Semez de mars à juillet en sillons de 1 cm de profondeur, espacés de 20 à 25 cm, en recouvrant de terre très fine.

Les graines, minuscules, mettent une à trois semaines à lever selon la température. Pendant ce temps, gardez le sol légèrement humide en permanence avec un arrosage en pluie fine, sans le détremper. Quand les jeunes plants portent quelques feuilles, éclaircissez pour ne conserver qu’un plant tous les 5 à 8 cm environ : c’est cet espace qui permet aux racines de devenir bien rondes. Un arrosage régulier (au moins une fois par semaine, davantage en cas de chaleur) et un paillage léger après la levée évitent les fentes dues aux alternances “sec puis très humide”.

En pot ou au potager : récolter et profiter de la carotte parisienne

Grâce à son faible enracinement, la carotte parisienne se prête parfaitement à la culture en pot. Choisissez un contenant d’au moins 20 cm de profondeur, rempli d’un substrat léger et bien drainé (terreau + un peu de compost bien mûr), et placez-le en situation ensoleillée. Le piège classique du balcon, c’est le dessèchement express : en pot, le mot d’ordre est une terre toujours fraîche, surtout entre le semis et la levée.

En pleine terre comme en bac, les premières carottes se récoltent dès qu’elles atteignent la taille d’une petite balle de ping-pong. Arrachez-les au fur et à mesure des besoins, de préférence dans un sol légèrement humide pour ne pas casser les racines. D’ailleurs, cette variété se prête aussi très bien à la lactofermentation : sa chair sucrée reste croquante longtemps, idéale pour des bocaux colorés à ouvrir tout l’hiver.