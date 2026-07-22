Jardin : si vous croisez cette limace à coquille carnivore après la pluie, ne l’écrasez pas, son rôle va vous surprendre

Sous vos pieds, une étrange limace à coquille carnivore rôde dans l’ombre du potager. Rarement vue, la testacelle soulève pourtant bien des questions au jardin.

En binant un massif après la pluie, une limace pâle avec une minuscule coquille au bout du corps a peut‑être déjà surgit devant vous. Frisson, dégoût, inquiétude pour les salades : on pense aussitôt au prochain fléau du potager, prêt à avaler chaque feuille tendre.

Et si cette « limace à coquille » était au contraire une alliée méconnue ? La testacelle vit cachée sous terre et se nourrit surtout de vers de terre, pas de laitues croquantes. Présente dans une grande partie du pays, elle a longtemps été mal comprise. Son portrait réserve quelques surprises.

Testacelle : portrait d’une limace pas comme les autres

La testacelle appartient au genre Testacella, dans la famille des Testacellidae, au sein des gastéropodes terrestres. Son corps allongé, lisse et un peu aplati mesure en général 6 à 10 cm. Selon les espèces – commune, des jardins ou atlantique – sa couleur va du brun clair au gris jaunâtre, parfois gris‑blanc.

Particularité la plus frappante, cette limace à coquille carnivore porte une petite coquille ovale fixée tout au bout du dos, comme une écaille collée sur la peau. Originaire d’Europe occidentale, elle s’est bien installée en France, où elle préfère les sols frais, riches en humus, des jardins, potagers, vergers et sous‑bois.

Comment la reconnaître… et quoi faire si vous en croisez une

Nous avons tous déjà pesté contre les limaces qui trouent les salades ; la testacelle, elle, reste cachée. On l’a surtout remarqué lors du bêchage profond au printemps ou à l’automne, par temps humide. Son corps paraît plus ferme, presque desséché, et une petite coquille plate se voit nettement à l’arrière.

Si une testacelle apparaît sur une allée ou une terrasse, il suffit de la déplacer délicatement. Utiliser des gants ou une petite pelle a évité un pincement de défense et respecté les règles d’hygiène. On peut la déposer sous un arbuste, prendre une photo et signaler l’observation à une association naturaliste locale.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité au jardin Haute 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En laissant vivre la testacelle, vous évitez des traitements anti-limaces superflus et vous conservez un sol vivant, peuplé d’auxiliaires discrets. 💡 Le petit plus : noter date et lieu de l’observation, puis partager ces infos avec une association naturaliste de votre région. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : la confondre avec une limace nuisible et la tuer, alors qu’elle ne touche ni salades ni semis.

Une carnivore discrète, loin d’être une menace

La testacelle chasse la nuit dans les galeries du sol. Guidée par son odorat, elle suit un lombric puis l’a saisi avec une radula, sorte de langue râpeuse, et une bouche très extensible qui lui permettent d’avaler sa proie lentement, un peu comme un serpent miniature.

Les naturalistes ont noté qu’elle pond seulement 6 ou 7 œufs, bien plus gros et moins nombreux que ceux des limaces classiques, et qu’elle vit en moyenne de 1 à 3 ans. Ses populations restent donc faibles : l’impact sur les vers de terre demeure réduit, et aucune attaque de cultures n’a été observée. Pour l’humain, elle n’est pas dangereuse, hormis un possible pincement ; comme d’autres mollusques, elle peut héberger des parasites pulmonaires, les protostrongles, d’herbivores, d’où l’intérêt de laver soigneusement les légumes du potager.